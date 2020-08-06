Выставка живописных работ и личных вещей Виктора Цоя откроется в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Выставка графических и живописных работ лидера группы "Кино" Виктора Цоя, его личных вещей и авторских полароидов откроется в четверг в Санкт-Петербурге. Галерея "KGallery" впервые представит широкой публике объекты из коллекции возлюбленной музыканта Натальи Разлоговой, с которой он прожил последние три года жизни.

"Это коллекция, которая формировалась с 1987 по 1990 годы, когда Цой жил с Натальей в Москве, и она вся полностью представлена. Никаких других коллекционеров мы не привлекали. Полноценно вся коллекция - это живопись, клеенки, личные вещи, полароиды - целиком не была нигде представлена", - сказала ТАСС куратор выставки Ксения Ремезова.

По ее словам, выставка позволит посетителям увидеть, насколько разным было творчество Цоя. "К примеру, если мы возьмем его графику или живопись на клеенках, то это такие детские в хорошем плане зарисовки из человечков - такие немного наивные, но это его визуализации их летнего отдыха в Латвии, где они жили на съемной даче. Тут же на выставке зритель увидит холсты Цоя, причем некоторые из них довольно большие, и это как будто бы совершенно другой художник сделал - это смесь античных статуй, высокоскоростных самолетов и городов", - рассказала собеседница агентства.

Банка "Кэмпбелл" от Уорхола и полароидная фотохроника

В числе других примечательных объектов экспозиции куратор назвала банку супа "Кэмпбелл" - подарок от знаменитого американского художника Энди Уорхола, который Цою в свое время привезла близкий друг группы "Кино", популяризатор советского искусства в США Джоанна Стингрей. "На банке написано:"To Victor". Мы [ее] очень бережно везли", - добавила Ремезова.

Посетители смогут увидеть и полароидные снимки, сделанные Цоем. "[Это] фотодокументация всего, что происходило <…> К примеру, свои законченные холсты - в 1990 году он написал большую часть своих холстов - он очень четко документировал. Мы некоторые из них выставляем рядом с теми работами, которым снимки посвящены", - рассказала куратор.

На фотографиях запечатлены и многие памятные моменты. "Вот они с Натальей на презентации фильма "Игла", вот они с Джоанной Стингрей и другими друзьями на фестивале "Сандэнс", <…> вот он с цветами после концертов. Очень много летних полародидов - мы им даже небольшую видеоинсталляцию посвятили на выставке", - отметила собеседница.

Выставка "Цой. Не кончится лето" будет доступна для посещения по 13 сентября. Она приурочена к 30-летней годовщине со дня трагической смерти Цоя, погибшего 15 августа 1990 года в автокатастрофе.