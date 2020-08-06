Пандемия повлияла на решение скульптора Намдакова создать мастерскую в родном селе

ЧИТА, 6 августа. /ТАСС/ Пандемия коронавируса повлияла на решение российского скульптора, художника, ювелира и дизайнера Даши Намдакова создать мастерскую на своей малой родине - возле села Укурик на западе Забайкальского края. Об этом он сообщил ТАСС.

В июне стало известно, что Намдаков намерен создать культурный комплекс у села Укурик. Там художник планирует не только заниматься творчеством, но и обучать детей искусству резьбы по камню и литью из бронзы, реализовывать крупные международные проекты.

"Этой идее уже много лет, но в этом году пандемия дала дополнительный толчок: мы всей семьей раньше обычного приехали на лето из Москвы в Укурик, уехали туда от коронавируса. Так что пандемия сильно повлияла на эту историю, она вообще, думаю, на многих подействовала, заставила пересмотреть ценности. К тому же есть ощущение, что приходит возраст, когда либо надо делать, либо потом уже будет сложнее", - рассказал Намдаков.

Укурик - небольшое село к западу от Читы, в нем живут около ста человек, преимущественно буряты, которые занимаются сельским хозяйством и ремеслами. Из-за безработицы село постепенно пустеет. По задумке скульптора, мастерскую разместят на берегу реки Хилок в нескольких километрах от села. Его архитектурное бюро уже разработало дизайн здания. Землю для строительства планируют взять по программе "Дальневосточный гектар".

Ранее вице-премьер региона Татьяна Цымпилова сообщала, что руководство Забайкальского края решило поддержать идею Намдакова. Первым этапом в создании культурного комплекса станет возведение модульного здания мастерской. На это планировали выделить 10 млн рублей - это средства, сэкономленные благодаря конкурсным процедурам мероприятий плана социального развития центров экономического роста.

Скульптор, график и ювелир, член Союза художников России Даши Намдаков родился в 1967 году в Читинской области, окончил Красноярский художественный институт. Признание широкой публики ему принесли выставки в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Третьяковской галерее в Москве, в музеях Китая и других стран. Одна из главных особенностей его стиля - своеобразное преломление культурных традиций Европы и Азии. На протяжении нескольких лет мастер работает в итальянских литейных мастерских в городе Пьетрасанта, работы Намдакова входят в коллекции многих музеев разных стран.