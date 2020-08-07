Композитор Александр Журбин отметит 75-летие

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Автор первой отечественной рок-оперы, мюзиклов, балетов, симфоний, музыки к кинофильмам и для эстрады Александр Журбин в пятницу отметит 75-летие. Уже по традиции к круглой дате будет приурочен большой фестиваль, который начнется осенью, сообщил ТАСС юбиляр.

"Мы очень активно готовимся к фестивалю, несмотря на всю нестабильность сегодняшней жизни, все эти требования по рассадке музыкантов и так далее. Открытие запланировано в конце сентября, и к тому времени, надеюсь, будут какие-то послабления. Мы очень надеемся, что все состоится так, как мы задумали", - поделился Журбин.

Многочисленные премьеры

Фестиваль "Серьезно и легко" готовит для зрителей сразу несколько мировых премьер. Так, на его открытии 23 сентября в Большом зале Московской консерватории Государственная академическая симфоническая капелла России исполнит Шестую симфонию маэстро - "Программную симфонию" - и вместе с Полиной Осетинской представит Концерт для фортепиано с оркестром ("Санкт-Петербург").

13 октября в зале им. Чайковского состоится первое концертное исполнение оперы "Анна К.". "Русские люди сразу понимают, что речь идет об Анне Карениной, но эта история будет отличаться от той, что написал Лев Николаевич Толстой: главная героиня - другая Анна Каренина", - сказал автор, признавшись, что в его версии "надежда на счастливый конец будет".

На сцене Тульской областной филармонии им. Михайловского 27 октября и в Московском международном Доме музыки 17 ноября состоится премьера комической оперы "Счастливый день". "Это опера-буфф - редкий жанр, в котором практически никто не пишет", - заметил Журбин. Маэстро и его соавтор Михаил Марфин взяли за основу сказки Ханса Кристиана Андерсена.

Премьерную серию фестиваля завершит 20 февраля 2021 года мюзикл "Куртизанка", который Московский театр оперетты планировал показать еще в июне.

Композитор давно живет на два дома: в России и США. Пандемия коронавируса застала его в России, тогда как семью его сына Льва Журбина - в США. Поэтому "технический" юбилей, как Журбин называет 7 августа, пройдет без большого торжества. Семья Журбиных соберется 27 ноября на одноименном концерте на сцене Центрального дома актера им. Яблочкиной.

Также в рамках фестиваля в Российском национальном музее музыки пройдет выставка "Александр Журбин. Предварительные итоги", юбиляр представит свою новую книгу "Закулисные тайны и другие истории". Романсы и арии из опер прозвучат в театре "Геликон-опера", в "Школе современной пьесы" состоится концерт "Песни, романсы, сцены из мюзиклов".

На двух сторонах Луны

"Я понял, что моя жизнь построилась в трехчастной форме", - описывает свой творческий путь Журбин. До 1975 года выпускник Ташкентской и Ленинградской консерваторий и Института им. Гнесиных в Москве писал исключительно академическую музыку: симфонии, концерты, квартеты. После премьеры оперы "Орфей и Эвридика" в 1975 году и нескольких песен, которые принесли ему известность, Журбин перешел в композиторы "легкой" музыки.

"Я довольно много писал для кино и театра, просто песни, рок-оперы. Собственно, широкая аудитория меня узнала именно с этой стороны. И по-прежнему я остаюсь, скажем так, на легкой стороне Луны. Но на обратной стороне Луны я все же продолжаю писать серьезную музыку. Она менее известна, но именно в этой музыке я чувствую себя очень хорошо", - заметил он.

Таким образом, рок-опера "Орфей и Эвридика", ставшая первым сочинением этого жанра в нашей стране, превратилась для маэстро в некий рубеж. Произведение вошло в энциклопедии, в том числе западные, и до сих с успехом ставится театрами.

"Если говорить о том, что лично я считаю своим достижением, то, пожалуй, это будут совсем другие сочинения", - признается Журбин. "Я очень ценю свою Четвертую симфонию, Пятую симфонию. Шестую пока не слышал", - добавил он.

Особенно дороги композитору классические оперы, две из которых можно увидеть в Москве: "Мелкий бес" на Камерной сцене им. Покровского Большого театра и "Метаморфозы любви" в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. А также мюзикл-оперетта по роману Федора Достоевского "Униженные и оскорбленные", музыкальная фантазия по роману Бориса Пастернака "Доктор Живаго". "Эти произведения я считаю своими высокими точками", - говорит маэстро.

"Я надеюсь и дальше продолжить творчество в оперном жанре, потому что я верю, что за настоящими операми - будущее. Не за модернистскими, не за авангардистскими, не за абсурдными, а за операми, которые о человеческих чувствах, о любви, о ревности, о ненависти. Именно такие оперы будут привлекать внимание аудитории", - уверен юбиляр.