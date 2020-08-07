Игорь Бутман и Ильдар Абдразаков представят совместный фильм-концерт

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Двукратный обладатель премии Grammy, оперный певец Ильдар Абдразаков и джазовый саксофонист, руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман исполнили эстрадные хиты ХХ века в джазовой обработке для фильма-концерта, премьера которого состоится 13 августа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организатора проекта, агентства Moscow Nights.

Это уже вторая совместная программа музыкантов разных жанров: в мае Абдразаков и квинтет Бутмана дали онлайн-концерт ко Дню Победы.

"На этот раз мы подготовили программу, состоящую из всеми любимых джазовых стандартов и хитов эстрады ХХ века в джазовых аранжировках. Концерт будет посвящен летней Москве, всему, что вдохновляет и настраивает на теплые, приятные вечера в компании родных и друзей, - рассказал Бутман, его цитирует пресс-служба. - Несколько композиций прозвучат в сопровождении Московского джазового оркестра".

По словам Абдразакова, которые приводит пресс-служба, проект стал возможен на фоне отмены спектаклей и переноса фестивалей - у музыкантов появилось время записать программу золотого фонда музыки XX века. "В нее вошли песни и мелодии, которые рождают у нас счастливые воспоминания и желание танцевать. Нам с Игорем хотелось поделиться этим настроением", - отметил певец.

Фильм-концерт будет бесплатно доступен на платформе ivi в рамках проекта "Музыкальная гостиная Газпромбанка. Летний джаз" - цикла онлайн-концертов с участием звезд классической и джазовой сцены.