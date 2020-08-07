Международные гастроли музыкальных и театральных коллективов возобновятся в 2021 году

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Восстановление международных гастролей музыкальных и театральных коллективов в полной мере будет возможно уже в 2021 году, зарубежные артисты уже готовятся к приезду в Россию. Об этом заявил журналистам в пятницу специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

"В 2021 году будет очень активная культурная жизнь в сфере гастрольной деятельности. Мы научимся жить с этим вирусом, я уверен в этом", - сказал Швыдкой.

Он напомнил, что некоторые российские деятели культуры уже гастролируют. "Валерий Абисалович Гергиев увез свой театр (Мариинский театр - прим. ТАСС) на гастроли в Италию, Денис Мацуев ездил в Германию. Музыканты готовятся приезжать сюда. В России сегодня щадящие условия: не надо проходить карантин, достаточно тестирования. Международные гастроли в тех или иных формах более-менее устанавливаются", - пояснил спецпредставитель президента.

Международные культурные связи, которые были нарушены из-за пандемии, восстановятся к весне 2021 года, уверен Швыдкой. "Культурные связи при всех сложностях так или иначе сегодня существуют, уже не только в режиме онлайн, но и в режиме офлайн. Понятно, что будут свои проблемы, но я думаю, что до весны будут сложности", - сказал он.

По его словам, оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, и Министерство иностранных дел РФ активно помогают решить культурным учреждениям те или иные вопросы, связанные с трудностями из-за пандемии.

"Мы каждый день помогаем каким-то съемочным группам привезти сюда авторов или режиссеров. Мы, министерство иностранных дел помогаем театрам вернуть актеров, которые живут за границей, или того же Римаса Туминаса (художественный руководитель Театра им. Вахтангова - прим. ТАСС) надо привезти из Литвы, Лорана Илера (художественный руководитель балета Московского академического театра им. Станиславского и Немировича-Данченко - прим. ТАСС) из Франции", - рассказал Швыдкой.

Межмузейный обмен

Российские музеи могут обмениваться с европейскими институциями экспонатами для выставок, сейчас для этого есть все возможности. В частности, сразу три крупных проекта реализуют в Третьяковской галерее и Эрмитаже с участием немецких музеев осенью этого года, сообщил Швыдкой.

"Все грузы циркулируют, экономические связи продолжаются. Никто не приостанавливал такого рода отношения и внутри Европейского экономического союза, и вообще со странами. Есть страны, с которыми резко прервались отношения из-за пандемии, как Индия, есть сложности. Но сегодня, когда расконсервировались все музеи в Европе, если это экспонаты европейские, я думаю, что шансы получить их велики", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее некоторые российские музейщики высказывали опасения, что о крупных выставочных проектах с участием международных музеев пока можно забыть из-за пандемии. Как рассказал Швыдкой, в этом году будет как минимум несколько крупных проектов с участием немецких музеев.

"Это "Железный век. Европа без границ" в Эрмитаже и "Многообразие/Единство" в Третьяковской галерее в ноябре. И "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии" в Третьяковской галерее. В Пушкинском музее тоже предполагаются выставки [с международным участием]", - добавил он.