Фестиваль городской культуры "Летняя платформа" пройдет в Нальчике в августе

НАЛЬЧИК, 8 августа. /ТАСС/. Фестиваль городской культуры "Летняя платформа" пройдет в Нальчике с 21 по 23 августа, планируются музыкальные выступления, образовательные лекции и стрит-арт акции. Об этом сообщила ТАСС в субботу директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Мы проводим очередной фестиваль городской культуры "Летняя платформа". 21-23 августа в Нальчике соберутся художники, арт-кураторы, музыканты и урбанисты для исследования тем городской идентичности и презентации независимого искусства разных жанров. Вход на все активности фестиваля бесплатный", - рассказала собеседница агентства.

В программе фестиваля лекторий, который проведут Никита Рассказов (фонд V-A-C), Андрей Мизиано (музей "Гараж"), Мурат Алтуев (ITV Group) и Степан Казарьян (фестиваль "Боль"). Музыкальная часть фестиваля балансирует между фолком, русскоязычным пост-панком и экспериментальными диджей-сетами. В хедлайнерах "Летней платформы" группы "Пасош", "Утро" и адыгский сказитель Заур Нагоев.

Фестиваль пройдет во одном из дворов на пешеходной улице Кабардинская. "Во дворе Кабардинской, 17 в рамках фестиваля будет проведена арт-галерея - будет разрисован двор. А на пешеходной части улицы будут рисовать художники из разных регионов", - пояснила директор института развития города.

Подобный фестиваль проводится уже второй год подряд и, по словам Шухостановой, пользуется большой популярностью среди жителей и гостей республики. "Весеннюю платформу" мы были вынуждены пропустить из-за ограничительных мер, надеемся, что успеем наверстать до конца года и пригласить всех спикеров и гостей, которые планировали выступить в марте. Фестиваль стал ежегодным благодаря поддержки мэра Нальчика Таймураза Ахохова, который присутствовал на нем в прошлом году и обещал сделать его ежегодным", - добавила собеседница агентства.

В прошлом году "Летняя платформа" удивила Кабардино-Балкарию и весь Северо-Кавказский регион разнообразной лекционной программой и нетипичным для республики музыкальным лайн-апом. В этом году организаторы обещают более компактный, но цельный фестиваль.