Художник и сценарист Александр Адабашьян отметит 75-летие

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Александр Адабашьян за годы творчества успешно реализовался во множестве кинематографических профессий: например, выступил соавтором сценария фильма "Очи черные", художником на картине "Свой среди чужих, чужой среди своих" и воплотил на экране запоминающийся образ Бэрримора в фильме о Шерлоке Холмсе. Накануне 75-летия он поделился с корреспондентом ТАСС тем, как освоить любое дело и рассказал, почему любит работать над детским кино.

"Праздновать не люблю, так с детства сложилось. День рождения мой в августе - ни одноклассников, ни дворовых друзей, ни однокурсников собрать не удавалось, поэтому традиционного праздника не сложилось. Обычно праздную в узком кругу. В этом году тем более: никакой радости сидеть в масках в полутора метрах друг от друга нет. Все будет очень тихо, в кругу семьи - жена, дети, внуки", - рассказал юбиляр.

Адабашьян начал работать в кино с 1970 года, когда пришел декоратором на съемки дипломной работы своего друга, режиссера Никиты Михалкова "Спокойный день в конце войны", с которым позднее сотрудничал в разных ипостасях, - как сценарист, художник-постановщик, актер. Собеседник агентства отметил, что среди всех своих кинематографических профессий выделить одну главную затруднительно. По специальности он художник, а остальному научили более опытные коллеги.

"Все мои университеты начинались с того, что я был подмастерьем при хороших мастерах. Всем советую поступать так в любой профессии, чем бы вы ни занимались - собираетесь ли стать космонавтом или врачом. Все нужно начинать с собственной практической деятельности под присмотром более опытного человека. Вот единственный способ чему бы то ни было научиться", - пояснил он.

По словам Адабашьяна, особенным для него стало сотрудничество с Никитой Михалковым, художницей Ириной Шретер, режиссером Андреем Кончаловским, актерами Александром Калягиным, Олегом Басилашвили, Олегом Янковским, Александром Абдуловым и многими другими.

Работа над детским кино

Сейчас Адабашьян все чаще занимается детским кино вместе с режиссером Анной Чернаковой. Он написал сценарий к ее картине "Собачий рай", в соавторстве родились также семейные картины "Жили-были мы", "Про Лелю и Миньку". Выходу последнего на больших экранах помешала пандемия: фильм был готов уже весной, но закрылись кинотеатры и отменились фестивали.

Собеседник агентства отметил, что и до всех печальных событий, произошедших в мире за последние месяцы, детское кино в прокате было обречено "на маргинальное существование". "Сеансы утренние, билеты дешевые, телевидение не любит, потому что рекламу не всякую засунешь", - объяснил он. Зато работа над детским кино - это всегда по любви.

"В этом жанре есть какая-то чистота. Как правило, оно далеко от политики, далеко от погони за бешеными рейтингами и успехом. Это в большей степени искусство, громко говоря. Оно адресовано тем зрителям, которых не завлечешь простыми погонями, с ними надо говорить о человеческих отношениях, о вещах, которые вечные и для всех одинаковые", - поделился Адабашьян.

Он рассказал, что участие в съемках принимают очень талантливые дети, которые понимают гораздо больше, чем кажется взрослым, и выполняют актерские задачи на интуитивном уровне: "В каждой сцене они прекрасно и глубоко разбираются с тем, что происходит. А в остальном остаются обычными детьми. У нас снимался Елисей Мысин (известный юный пианист, который снялся в фильме "Про Лелю и Миньку") - он невероятно одарен в музыкальном плане, но в нем нет ничего звездного, ничего "не от мира сего" - обычный мальчишка".

Мнение Адабашьяна разделяют и взрослые артисты. Конкретных имен он не раскрыл, но сообщил, что на участие в детских проектах многие соглашаются сразу. Первостепенное значение для них играет предложенный материал, а гонорар не волнует вовсе.

Новым проектом, над которым Адабашьян работает с Чернаковой, стала подростковая картина о любви "Катя-Катя" о двух девушках-тезках, которые жили в разных временах. История первой разворачивается в 1942 году, вторая живет в современности. Фильм они планируют представить на питчингах в Минкультуры.

Об Александре Адабашьяне

Заслуженный художник РСФСР, Заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян родился 10 августа 1945 года. Его мама преподавала немецкий язык, отец был инженером, начальником главка в министерстве монтажных и строительных работ. Адабашьян ходил в спецшколу с углубленным изучением французского языка, занимался в театральной студии и участвовал в постановках. Он окончил Строгановское училище по факультету художественной обработки металлов.

Сотрудничество с Никитой Михалковым во время работы над его дипломным фильмом перешло в годы плодотворного совместного творчества. Адабашьян выступил, в частности, художником-постановщиком фильмов "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви". На картинах "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Очи черные" он также стал соавтором сценария.

В 1973 году Андрей Кончаловский пригласил Адабашьяна вместе написать сценарий картины "Дело важнее, чем жизнь". С режиссером он также работал в качестве художника-постановщика на фильме "Сибириада".

Адабашьян сыграл множество ролей в кино. Особенно запомнился зрителям образ Бэрримора в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и Берлиоза в "Мастере и Маргарите".

Адабашьян и сам несколько раз пробовал себя в качестве режиссера. В 1990 году он снял во Франции картину "Мадо, до востребования" с Олегом Янковским и сериал "Азазель" по детективу Бориса Акунина. Кроме того, он ставил оперу "Борис Годунов" в Мариинском театре и "Хованщину" в театре Ла Скала.

Адабашьян является обладателем множества наград, в том числе Премии имени Феллини за лучший европейский сценарий, приза Молодежного жюри МКФ "Европа синема" за фильм "Мадо, до востребования".