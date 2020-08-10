Путин поздравил Вениамина Смехова с 80-летием

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актера театра и кино Вениамина Смехова с 80-летием, отметив его многогранный творческий путь. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Своим щедрым, самобытным талантом вы покорили сердца зрителей разных поколений, состоялись как востребованный артист, режиссер и сценарист, реализовали свое дарование на литературном поприще. Такой многогранный творческий путь достоин глубокого уважения, служит примером высочайшего профессионализма и мастерства, верности своему призванию", - говорится в телеграмме.

Вениамин Борисович Смехов родился 10 августа 1940 года в Москве. В 1961 году он окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина) при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Выпускник курса Владимира Этуша.

Наибольшую известность Смехов получил как киноактер. Дебютной для него стала роль барона Краузе в драме Евгения Карелова "Служили два товарища" (1968), а настоящую популярность принесла роль Атоса в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д`Артаньян и три мушкетера" (1978). Позже Смехов сыграл в продолжениях картины, поставленных тем же режиссером - "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" (1993), "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" (2009). В общей сложности он снялся в более чем 30 фильмах и сериалах.

Также работал на телевидении и радио. Был внештатным режиссером главной редакции литературно-драматических программ Гостелерадио СССР. Поставил ряд телеспектаклей и документальных телефильмов. В начале 2010-х годов вел программы "Дело темное" (НТВ) и "Таланты и поклонники" ("ТВ Центр"). Лауреат Царскосельской художественной премии (2009).

Смехов - автор книг "Театр моей памяти" (2001), "В жизни так не бывает", "Та Таганка" (обе - 2008), "Записки на кулисах" (2016), "Жизнь в гостях" (2020). Также выпустил сборник повестей и рассказов "В один прекрасный день..." (1986), сборник воспоминаний о Владимире Высоцком "Живой, и только" (1990), книгу для детей "Я крокодил" (2020).