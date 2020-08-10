Более 60 кинозалов в регионах России получат средства на оборудование от Фонда кино

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 60 кинозалов в населенных пунктах, где проживают до 500 тыс. человек, получат субсидии на создание условий для показа национальных фильмов. Соответствующий приказ и список получателей средств опубликован в понедельник на сайте Фонда кино.

"Департаменту развития регионального кинопоказа заключить с организациями, осуществляющими кинопоказ, договоры о предоставлении средств на финансовое обеспечение и(или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. человек", - говорится в тексте приказа.

Всего средства получит 61 кинозал в Татарстане, Башкирии, Забайкальском крае, Чувашии, Брянской, Волгоградской, Курганской, Смоленской, Саратовской областях и других регионах. Подавляющее большинство организаций, осуществляющих кинопоказ, получат по 5 млн рублей на создание необходимых условий.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.