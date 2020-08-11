Театр "Новая опера" в Москве возобновит работу со спектаклями с малым количеством артистов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Московский театр "Новая опера" им. Е. В. Колобова во вторник впервые с марта откроет двери для публики. В августе зрителей ждут концерты и спектакли с малым количеством артистов, что позволит соблюсти рекомендации Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в театре.

"Мы составили репертуар исходя из тех рекомендаций Роспотребнадзора, которые есть сейчас. Мы выбрали "Севильский цирюльник" и "Поругание Лукреции". В первом спектакле минимальный состав оркестра и хора, который занят только в двух небольших сценах. Во втором - оркестр из 11 музыкантов и нет хора", - рассказал директор "Новой оперы" Дмитрий Сибирцев.

Также в августовской афише - концерты солистов театра: "Итальянские эпизоды", "Гори, гори, моя звезда…", "Музыка любви" с участием Агунды Кулаевой и Алексея Татаринцева, Viva Verdi!, "Вокруг Вагнера", театрализованная постановка "Под небом Парижа", спектакль Камерного хора "Черное. Шаги босиком" и юбилейный вечер музыкального критика, заведующего литературной частью "Новой оперы" Михаила Сегельмана.

Сибирцев подчеркнул, что в театре будут предпримут все необходимые меры для безопасности зрителей: сотрудники театра сдают тесты на коронавирус, гостей попросят носить маски, установлены санитайзеры, места в зале продаются с соблюдением дистанции для одного, пришедших парами или втроем. "Получалось, что на зал 660 мест мы не можем сделать даже 50% [заполняемости], у нас получается заполняемость зала порядка 42-43%", - заметил директор театра.

"Очень не хватало живого общения с публикой. И то, что сейчас возобновляется работа в театре, - это огромное счастье, прилив творческих сил, - признался тенор Алексей Татаринцев. - Пусть даже это будет постепенно, с какими-то ограничениями и неудобствами".

Столичная мэрия разрешила театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, вернуться к работе с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, для открытия театров из репертуаров будут исключены спектакли с хоровыми и массовыми сценами. А артисты и музыканты оркестра должны будут находиться друг от друга на расстоянии от 1,5 до 4 м, необходимо установить защитные экраны над раструбами духовых инструментов.