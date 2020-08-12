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В Ленобласти откроют памятный знак погибшим в боях за внешние острова Финского залива

Шестигранную бетонную призму высотой полтора метра с табличками с именами 249 погибших воинов установят на вершине маячной скалы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Экспедиция Русского географического общества и Бессмертного полка России стартовала в среду на остров Большой Тютерс Ленинградской области для установки памятного знака воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в сражениях за внешние острова Финского залива. Церемония открытия знака состоится 15 августа, сообщил ТАСС руководитель регионального штаба Бессмертного полка России в Петербурге Андрей Краснобаев.

"Памятная экспедиция Русского географического общества и Бессмертного полка России сегодня стартовала из Кронштадта к острову Большой Тютерс, входящего в группу внешних островов Финского залива Балтийского моря. Главная задача экспедиции - установка и открытие памятного знака бойцам и командирам Балтийского флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны в боях за внешние острова Финского залива. Знак будет установлен участниками экспедиции 13-14 августа, 15 августа на острове состоится торжественная церемония открытия", - рассказал он.

Шестигранную бетонную призму высотой 1,5 м с табличками с именами 249 погибших воинов установят на самой высокой точке острова - на вершине маячной скалы. Исследования историков и поисковиков экспедиции РГО "Гогланд", ежегодно проводимые на островах Финского залива с 2014 года, позволили установить имена погибших солдат и офицеров.

Помимо установки знака, участники памятной экспедиции проведут поиски захоронений воинов и объектов военно-технической истории на островах Большой Тютерс и Гогланд.

Внешние острова Финского залива в период Великой Отечественной войны были важным участком в обороне Ленинграда. Немецкие и финские войска создали на ряде островов мощную оборону, а в водах между островами - минные заграждения. Из-за этого силы Краснознаменного Балтийского флота в Кронштадте заблокировали до осени 1944 года. На острове Большой Тютерс базировался двухтысячный немецкий гарнизон, при отступлении в 1944 году нацисты заминировали основные дороги острова, жилые объекты. Вооружение, оставленное германскими войсками, находилось на острове вплоть до 2015 года.

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