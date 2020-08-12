Российские архитекторы создадут проект реконструкции новгородского театра им. Достоевского

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 августа. /ТАСС/. Конкурс на разработку концепции реконструкции здания театра драмы им. Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде, построенного в 1987 году, открылся в среду в Новгородской области, сообщила журналистам зампред правительства региона Елена Кирилова. Его участниками станут российские архитекторы, а наставником авторов - директор британского архитектурного бюро.

"Сегодня знаковый день для нас, сегодня мы даем старт архитектурному конкурсу на разработку концепции реконструкции нашего академического театра драмы им. Ф. М. Достоевского. <…> Главная миссия этого конкурса - новые возможности для этого уникального здания. Здесь, на наш взгляд, очень важно соблюсти баланс: с одной стороны - сохранить уникальную архитектуру, а с другой стороны - наполнить его дополнительным функционалом, современными решениями и технологиями", - сказала зампред правительства области.

Инициаторами конкурса выступает правительство Новгородской области, оператором - компания "КБ Стрелка". Как сообщила на брифинге управляющий директор КБ Стрелка Елена Мандрыко, конкурс проводится среди российских архитекторов, у которых в процессе создания проектов появится наставник - директор британского архитектурного бюро. "Мы пригласили Роджера Уоттса. Он является директором британского архитектурного бюро Haworth Tompkins. Он специализируется на театральных и зрелищных объектах, у них более 10 таких объектов, то есть опыт работы именно с таким функционалом очень большой", - сказала Мандрыко.

Конкурс будет проходить в несколько этапов: на первом отберут 15 участников по портфолио, далее архитекторы разработают свое видение реконструкции здания театра и жюри отберет трех лучших авторов, с которыми над концепциями преображения объекта более детально начнет работать уже наставник. "В конце декабря или в январе у нас жюри уже из трех выбирает одну концепцию, которая, как мы надеемся, ляжет в основу дальше проектно-сметной документации и пойдет в реализацию", - добавила Мандрыко.

Кирилова уточнила, что разработка проектно-сметной документации намечена на период 2021-2022 годы, далее будет решаться вопрос непосредственно с реконструкцией. Как ранее пояснила ТАСС главный архитектора региона Дарья Александрова, после реконструкции академический театр драмы им. Ф. М. Достоевского и площадка возле него станут частью современного пространства для горожан и туристов - будущей Софийской набережной, строительство которой рассчитано на 2020-2021 гг. Общая стоимость проекта - более 600 млн рублей, часть средств - федеральные.