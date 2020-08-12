Выставка о столице древнего ханства открылась в музее "Куликово поле" в Тульской области

ТУЛА, 12 августа. /ТАСС/. Экспозиция о древней столице Болгарского ханства - городе Болгаре, открылась в среду в музее-заповеднике "Куликово поле" в Тульской области к 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). На выставке представлено около 700 экспонатов, в том числе предметы с археологических раскопок, которые прежде не вывозились за пределы Татарстана, рассказал ТАСС директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин.

"Сегодня выставка "Великий Болгар. Цивилизация на Волге" открылась в музейном комплексе "Куликово поле" в деревне Моховое в Тульской области. Там представлено около 700 различных экспонатов, они никогда ранее не вывозились за пределы Татарстана. Это и монеты, предметы быта, орудия труда, украшения, большая их часть была найдена археологами на раскопках, каждый экспонат имеет ценность, и трудно выделить, какой из них интересней", - сказал Зиганшин.

По его словам, началом экспозиции служит реконструкция въездных ворот в город Болгар. "Воспроизведены южные въездные ворота, через которые в Болгар следовали караваны. Далее посетители погружаются в атмосферу древнего города, видят подлинные предметы городского устройства, в том числе архитектурные элементы, знакомятся с экспонатами, связанными с различными производствами, ремеслами, существовавшими в XIII-XIV веках", - отметил Зиганшин.

Экспозиция будет действовать в музее "Куликово поля" до 2022 года, затем ее планируется перевезти в музей-усадьбу "Архангельское" Московской области, добавил Зиганшин.

Экспозиция "Великий Болгар. Цивилизация на Волге" - это совместный проект Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника и государственного музея-заповедника "Куликово поле". Открытие выставки планировалось на начало июня 2020 года, но было перенесено из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Город Болгар

Болгар - Болгарское городище, памятник федерального значения находится в Республике Татарстан в 200 км от Казани. Поселение там непрерывно существовало более 1 тыс. лет, в XIII веке Болгар стал столицей Болгарского ханства и центром Золотой Орды, он находился на пересечении Великого Волжского и Великого Шелкового путей. Болгар считается местом официального принятия ислама в 922 году волжскими болгарами - предками казанских татар. Культурный ландшафт места сохраняется в неизменном виде на протяжении тысячелетия, и в 2014 году городище было включено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Указом президента Татарстана от 25 сентября 2019 года 2020 год объявлен в республике Годом 100-летия образования ТАССР. Старт празднованию юбилея был дан в декабре, на 2020 год намечено более 1,5 тыс. различных мероприятий от федерального до муниципального уровней.

Куликовская битва

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России". В сентябре 2020 года будет отмечаться 640-летие Куликовской битвы.