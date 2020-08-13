Международный фестиваль "Звезды на Байкале" перенесли из-за пандемии

ИРКУТСК, 13 августа. /ТАСС/. Юбилейный XV международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале", который ежегодно проходит в Иркутской области в сентябре, в этом году перенесли на неопределенный срок из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook написал народный артист России Денис Мацуев.
"К сожалению, в сентябре, как обычно, мы не сможем провести "Звезды на Байкале". Это связано с эпидемиологической ситуацией в городе Иркутске. Я советовался и с губернатором, и с представителями Роспотребнадзора. Несмотря на то, что обстановка постепенно улучшается, проводить концерты в закрытом помещении пока слишком рискованно", - сообщил пианист.
Мацуев добавил, что из-за закрытых границ зарубежные музыканты не могут спланировать свой перелет. В связи с отменой фестиваля в сентябре организаторам придется заново выстраивать программу мероприятия с учетом новых сроков и возможностей.
Артист гарантировал, что фестиваль состоится в 2020 году, о новых датах пообещал сообщить в ближайшие две недели.
Денис Мацуев с 2004 года проводит в Иркутске, где он родился и вырос, музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале". В нем принимали участие Юрий Темирканов, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Юрий Башмет и другие известные музыканты. Фестиваль традиционно проходит в сентябре и состоит из 12-15 концертов, а также мастер-классов и творческих встреч.