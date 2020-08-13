В Рязани из-за метеоусловий перенесли старт фестиваля воздухоплавания "Небо России"

ТАСС, 13 августа. Организаторы фестиваля воздухоплавания "Небо России", который должен был открыться вечерним полетом 13 августа, перенесли старт мероприятия на субботу из-за метеоусловий. Об этом ТАСС в четверг сообщил исполнительный директор Федерации воздухоплавания Рязанской области Александр Маврин.

Фестиваль "Небо России", который проходит в Рязани в 30-й раз, запланировали с 13 по 16 августа. Из-за коронавируса организаторы существенно сократили программу, перенеся старты из центра города в его окрестности. Старт фестиваля должен был состояться вечером 13 августа.

"Сегодня погоды нет, завтра тоже, судя по всему, погоды не будет. А в субботу-воскресенье мы надеемся, что полеты состоятся. Сейчас очень сильный ветер, дождь, мы находимся во власти циклона", - сказал он, отметив, что в полетах примут участие не менее шести команд.

Фестиваль "Небо России" впервые организовали в Рязани в 1990 году и официально занесли в Книгу рекордов России как первый фестиваль воздухоплавания в стране. В 2019 году в рамках фестиваля состоялся 14-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, по итогам которого сформировали сборную страны для участия в чемпионате Европы.