Перенесенная из-за пандемии выставка работ Уорхола откроется в Москве 25 сентября

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Масштабная выставка "Я, Энди Уорхол", ранее перенесенная из-за пандемии, пройдет с 25 сентября по 10 января в Москве в выставочном зале Союза Художников России в здании Новой Третьяковки. Она объединит около 200 работ пионера поп-арта, в том числе "Мэрилин" и "Банки с супом "Кэмпбелл", сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе организаторов проекта.

Выставка должна была открыться в конце апреля, но из-за пандемии коронавируса пришлось скорректировать даты.

"25 сентября в Выставочном зале Союза Художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу откроется полномасштабная выставка "Я, Энди Уорхол", посвященная творчеству легендарного американского художника. На выставке будут представлены около 200 работ пионера поп-арта", - рассказали в пресс-службе. Среди экспонатов будут представлены и ставшие хрестоматийными полные портфолио "Мэрилин", "Банки с супом "Кэмпбелл", "Мао", "Цветы" и другие. Кроме этого, будут показаны известные работы "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий", портреты Ленина. Организаторы отмечают, что общая площадь экспозиции составит около 2,5 тыс. квадратных метров.

На выставке будет работать кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике. Отдельный зал экспозиции будет посвящен сотрудничеству Уорхола с лейблами и музыкальными группами (The Rolling Stones, The Velvet Underground и др.). В состав экспозиции войдет и воссозданная "Серебряная Фабрика" (The Factory) - арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года. Посетители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта - "Серебряными облаками". Выставка будет оформлена фирменными обоями художника. Посетителям будет предложен бесплатный аудиогид, а также организованы экскурсии, лекции и воркшопы.

Помимо произведений самого художника, посетителям будут показаны работы известных фотографов из его окружения. Среди них Фред Макдарра, Джерард Маланга и Кристофер Макос. Также можно будет увидеть десятки различных экспонатов, демонстрирующих творческий путь Уорхола - например, коллекцию модных нью-йоркских журналов (Vogue, Glamour, Harper's Bazaar), в которых художник работал в качестве иллюстратора в 1950-х годах, а также большую коллекцию оригиналов журнала Interview, основателем американской версии которого в 1969 году стал Уорхол.

Организатором выступила автономная некоммерческая организация "Площадь искусств" в сотрудничестве с Союзом Художников РФ, куратором - Джанни Меркурио, специалист по американскому искусству, ранее курировавший музейные выставки Уорхола, Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския, Джорджа Сегала, Роя Лихтенштейна и других художников.

Король поп-арта

Уорхол родился в 1928 году в США в семье эмигрантов из Словакии. Окончил отделение графического дизайна Питтсбургского университета, занимался рекламой промышленных товаров. Первый успех пришел к нему в начале 1950-х.

Художник работал в разных техниках, часто - в совершенно неожиданных. Он проецировал фотографии на холст и обводил изображение по контуру, применял метод трафаретной печати и другие технологии тиражирования. Одним из первых в современном искусстве поставил производство работ на коммерческую основу. Уорхол подверг ревизии само понятие "уникальное произведение". Каждый отпечаток его тиражной работы имел статус оригинала.

Для поточного производства он создал "Серебряную фабрику" - арт-студию, где работали его ассистенты. С 1960-х годов Уорхол начал использовать для своих работ фотографии из газет, журналов и рекламных буклетов. В 1962 году он создал свои популярные картины "Зеленые бутылки "Кока-колы" и "Банки с супом "Кэмпбелл", после чего начал активно сотрудничать как фотограф и художник со звездами. Мастер эпатажа и создатель портретов Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Лайзы Минелли, Джимми Картера, он остается одним из самых продаваемых художников современности.