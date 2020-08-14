Открытие кинотеатров в Башкирии перенесли с середины августа на сентябрь

УФА, 14 августа. /ТАСС/. Запланированное на вторую половину августа открытие кинотеатров в Башкирии перенесли на сентябрь. Об этом сообщается на официальном сайте министерства культуры республики.

"Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, было принято решение отложить открытие кинотеатров в республике до более позднего срока - не ранее 1 сентября. Важнейшим условием возобновления деятельности кинотеатров станет необходимость соблюдения установленных Роспотребнадзором РФ санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным Минкультуры, в республике 47 кинотеатров, в которых насчитывается более 130 залов. Музеи и библиотеки работают в штатном режиме, с соблюдением всех мер безопасности. Театры готовятся к новому сезону, репетиции проходят в малых группах или режиме онлайн, добавили в министерстве.

По состоянию на 14 августа в Башкирии выявлено 7 230 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выписаны по выздоровлению 5 869 пациентов, умерли 26 человек, следует из данных с сайта стопкоронавирус.рф.