Симфонический оркестр Мариинского театра выступил для жителей Казани

КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в субботу для жителей и гостей Казани, концерт прошел под открытым небом, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Оркестр, несмотря на холодный ветер и моросящий дождь, выступил вечером перед слушателями на территории Казанского кремля в историческом центре города.

"С огромным удовольствием сегодня хочу вручить нашему маэстро медаль 100-летия ТАССР, медаль к 100-летию образования нашей республики, поприветствовать всех вас от имени президента республики [Рустама Минниханова]", - сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева перед началом концерта.

Днем концерт коллектива под управлением маэстро Гергиева был организован для медработников Татарстана, он прошел во дворе нового корпуса республиканской клинической больницы им. профессора А. Ф. Агафонова.

Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Гергиев 10 августа начали гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля. Ранее сообщалось, что серия концертов приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.