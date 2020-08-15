Поклонники собрались на могиле Виктора Цоя в Петербурге в 30-летнюю годовщину его смерти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Поклонники и фанаты творчества группы "Кино" собрались в субботу вечером на Богословском кладбище, чтобы почтить память ее лидера Виктора Цоя, который 30 лет назад погиб в автокатастрофе.

Фанаты приходили возлагать цветы на могилу Цоя практически в течение всего дня. Они также вспоминали композиции группы "Кино".

Накануне в Кировском районе Петербурга начались работы по установке памятнику Цою. Заказчиком работ является Фонд "Памяти Виктора Цоя". Объект установлен в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. По словам начальника районного отдела культуры Ирины Быстровой, Цой какое-то время жил в Кировском районе.

Как рассказывала ТАСС учредитель и руководитель Фонда "Памяти Виктора Цоя" Светлана Власова, скульптура Цоя изготовлена из бронзы, ее высота - три метра, автором является скульптор Матвей Макушкин. Памятник изображает Цоя в полный рост, его руки покоятся на гитаре, взгляд устремлен вверх.

Также в 00:15 мск субботы был разведен Дворцовый мост в центре Петербурга под музыку двух композиций лидера группы "Кино" Виктора Цоя в симфоническом исполнении. Ее кульминацией стали проекция портрета Цоя на разводной пролет Дворцового моста. Кроме того, в эти дни в Петербурге в галерее KGallery проходит выставка живописных работ, авторских полароидов и личных вещей Цоя, где широкой публике впервые представлены объекты из коллекции возлюбленной музыканта Натальи Разлоговой, с которой он прожил последние три года жизни. Экспозиция "Цой. Не кончится лето" будет доступна для посещения по 13 сентября.

Виктор Цой - советский исполнитель, основатель и лидер группы "Кино" (1982-1990). Автор песен "Звезда по имени Солнце", "Хочу перемен!", "Группа крови", "Дальше действовать будем мы" и других. Родился в 1962 году в Ленинграде, 15 августа 1990 года погиб в автокатастрофе. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.