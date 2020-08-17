Концерты оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева пройдут в Самаре

ТАСС, 17 августа. Два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева пройдут 17 августа в Самарском академическом театре оперы и балета. Один из концертов будет благотворительным, его посетят медицинские работники, которые продолжают работу в условиях пандемии коронавируса, сообщил ТАСС министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

"Вечером 17 августа в Самаре пройдут два концерта Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Первый - благотворительный. На него будут приглашены медики, волонтеры, сотрудники социальных служб области, которые продолжают бороться с пандемией коронавируса. На второй смогут попасть все желающие, кто приобрел билеты", - сказал Илларионов.

Коллектив под руководством Гергиева часто выступает в Самаре, но в этот раз посетить его концерты сможет меньшее число жителей. "Это связано с пандемией. В театре выполняются все требования Роспотребнадзора, в том числе требование соблюдать социальную дистанцию. На каждом концерте побывают около 450 зрителей", - сообщил Илларинов.

По его словам, билеты на второй концерт были раскуплены уже в первый день продаж.

Особая программа

Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра начали гастрольный тур по регионам России 9 августа. Он продлится две недели и будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гастроли станут продолжением традиции Московского Пасхального фестиваля, который в этом году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Коллектив намерен посетить часть регионов, где были запланированы апрельские выступления.

Как отметил Илларионов, для самарцев особенно важно внимание к 75-летнию Победы. "В ходе Великой Отечественной войны Куйбышев (название Самары в годы войны) стал второй столицей страны, разместив правительство и иностранные посольства. Город также принял большое количество фабрик и предприятий. В июле 2020 года Самаре было присвоено почетное звание "Город трудовой доблести", увековечившее подвиг тружеников тыла, поэтому для нас выступление маэстро и оркестра - особенный подарок", - сказал министр, отметив, что программа выступления уточняется.

Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра уже выступили в Твери, Москве, Великом Новгороде, Тихвине, Воронеже и других городах. Тур продлится до 20 августа. Особое внимание в его рамках уделяется городам-героям и городам воинской славы.

Валерий Гергиев - советский и российский дирижер. Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра. Он возглавлял Лондонский симфонический оркестр. Гергиев - Герой Труда Российской Федерации, народный артист России.