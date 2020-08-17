Московская консерватория проведет первый за полгода концерт со зрителями

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московская консерватория в понедельник проведет первый концерт с публикой в зале после ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба консерватории.

"17 августа возобновляются концерты с публикой в Московской консерватории", - говорится в сообщении. Первой на сцену Рахманиновского зала выйдет исполнительница на народном китайском инструменте гуцинь, выпускница Московской консерватории и ученица профессоров Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсиня Анастасия Новоселова.

В этот день будет дан старт XVI Международному фестивалю "Собираем друзей", который пройдет в двух форматах: четыре концерта с публикой и четыре трансляции.

Зрители также смогут посетить концерты "Лики европейской музыкальной классики" 20 августа и "Дети солнца" 22 августа, представляющие музыку композиторов Латинской Америки и Азербайджана. Ансамбль Nova Trio 25 августа представит программу, включающую обработку народных турецких песен. "Концерты пройдут с соблюдением всех мер безопасности, в одном отделении без антракта", - отметили в консерватории.

Онлайн-зрители 18 августа услышат "восходящую звезду Альбиона" - молодого пианиста Джорджа Харлионо, 21 августа - колумбийский ансамбль "Аркоб", а 23 августа - тайваньскую пианистку Чэнь Чжэн-тин. Финальным аккордом фестиваля станет концерт "Единственный звук во Вселенной", в котором мастера игры на китайских музыкальных инструментах, профессора Тяньцзиньской консерватории Ли Фэнъюнь и Ван Цзяньсинь, выступят в классическом дуэте цитры цинь и флейты сяо.