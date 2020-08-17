Фотовыставка, посвященная 85-летию со дня рождения Олега Табакова, открылась в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Фотовыставку в честь 85-летия со дня рождения Олега Табакова открыли на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

"Сегодня для нас большой праздник. Тут собраны фотографии, которые посвящены деятельности великого Олега Табакова. Благодаря выставке можно увидеть, как много сделано этим человеком", - сказал Кибовский.

На выставке представлены архивные фотографии из фильмов и спектаклей с участием Табакова, цитаты из интервью разных лет, рассказы об актерских работах. Материалы были предоставлены "Мосфильмом", "Союзмультфильмом", Музеем МХАТа и музеем "Современника".

"Сегодня для нас очень важное событие. Мы продолжаем дело нашего учителя. Москвичи смогут еще раз вспомнить ещё раз великого русского актера", - сказал художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором театра. Позже артист создал собственный театр "Табакерка", а также занимал пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководил МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах и сыграл примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960 год), "Семнадцать мгновений весны" (1973 год), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978 год), "Москва слезам не верит" (1979 год). Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.

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