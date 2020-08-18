Оркестр Мариинки 19 августа выступит в Смоленске на Московском пасхальном фестивале

ТАСС, 18 августа. Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством дирижера Валерия Гергиева 19 августа выступит в Смоленском драматическом театре имени А. С. Грибоедова в рамках Московского пасхального фестиваля, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Концерт организован с соблюдением ограничений по количеству зрителей для профилактики распространения коронавируса, сообщили ТАСС во вторник в областной филармонии, организующей продажу билетов.

"Серия концертов Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, приуроченная к 75-летию Великой Победы, проходит в городах-героях и городах воинской славы. Завтра, 19 августа, коллектив выступит в Смоленске", - сказали в администрации облфилармонии.

Концерт пройдет на сцене драмтеатра имени А. С. Грибоедова при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. "Зал будет заполнен не более чем наполовину, это примерно около 400 человек, и будет рассадка с соблюдением социальной дистанции", - отметил собеседник агентства.

Симфонический оркестр Мариинского театра и маэстро Валерий Гергиев 10 августа начали гастрольный тур по регионам России, продолжающий традицию Московского пасхального фестиваля. Серия концертов приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Первыми событиями тура стали выступление в Твери, а также вечер в Концертном зале Чайковского в Москве, где прозвучала опера Пьетро Масканьи "Сельская честь", концерты в том числе в Казани, Саранске, Орле.