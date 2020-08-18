Путин: фестиваль "Белые ночи Петербурга" станет событием для всех ценителей искусства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного музыкального фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга". Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Уверен, что и в нынешнем году фестиваль пройдет с большим успехом, порадует публику выступлениями как признанных звезд, так и молодых талантливых артистов, станет ярким, запоминающимся событием не только для жителей нашей Северной столицы, но и для всех ценителей музыкального эстрадного искусства", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что фестиваль уже обрел свои традиции и завоевал широкую известность, его неизменно отличает интересная, насыщенная программа, громкие имена участников и теплая, дружеская атмосфера. Он пожелал организаторам и участникам неиссякаемого вдохновения и новых творческих высот, а зрителям - самых добрых впечатлений.

Музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга", который проводится с 1992 года, из-за пандемии в этом году состоится в формате онлайн- и телетрансляции. Съемки проекта будут проводится с 16 по 19 августа в Ледовом дворце.

Фестиваль традиционно собирает российских и мировых исполнителей. В этом году на его сцене выступят Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Диана Арбенина, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Дима Билан, 2Маши, Ёлка. Мероприятие проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

В разные годы гостями фестиваля становились "A-Ha", Пола Абдул, Анастэйша, Баста Раймс, Эрос Рамазотти, Whitesnake, Джо Кокер, Хосе Каррерас, Крис Ри, Status Quo, Брайан Мэй, Хулио Иглесиас, Ринго Старр, Deep Purple, Кевин Костнер, The Jacksons, Scorpions, Ален Делон, Сара Коннор.