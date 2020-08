Умер актер из сериала "Огненные колесницы" Бен Кросс

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Британский актер Бен Кросс, получивший известность за роль в фильме "Огненные колесницы" (Chariots of Fire, 1981), умер на 73-м году жизни. Об этом сообщило во вторник агентство PA со ссылкой на представителей актера.

Как говорится в распространенном ими кратком заявлении, "Бен умер сегодня (18 августа - прим. ТАСС) после непродолжительной болезни. Он только что закончил сниматься в фильме The Devil"s Light ("Дьявольский свет", премьера запланирована на 2021 год - прим. ТАСС), а позже в этом году его можно будет увидеть в главной роли в фильме Last Letter From Your Lover ("Последнее письмо от твоего любимого")".

Газета The Guardian в свою очередь ссылается на дочь Кросса, которая сообщила вFacebook, что ее отец был болен какое-то время, но за последние дни произошло резкое ухудшение его состояния, и он умер во вторник в Вене. О какой болезни идет речь, также не уточняется.

Рассказывая про свою работу в "Огненных колесницах", Кросс признался в 2012 году, что "такой фильм меняет твою жизнь с профессиональной точки зрения". "Внезапно тебе предлагают много работы, что очень мило. Но с тех пор я поучаствовал в 80 или 90 проектах, ни один из которых не добился какого-либо успеха", - приводит его слова The Guardian.

В ленте "Огненные колесницы" британского режиссера Хью Хадсона актер сыграл роль студента Кембриджа Гарольда Абрахамса, который представляет страну на Олимпийских играх 1924 года в беге. Фильм был номинирован на семь премий "Оскар", завоевав четыре статуэтки, в том числе за лучший фильм, сценарий, оригинальный саундтрек и лучшие костюмы. Он также был удостоен трех наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и "Золотого глобуса". Другой примечательной ролью Кросса из более чем ста персонажей, воплощенных им на большом экране, стал представлявший интересы Вулкана посол Сарек в фильме 2009 года Star Trek ("Звездный путь").