Международный кинофестиваль SIFFA пройдет 3-7 ноября в Сочи

СОЧИ, 19 августа. /ТАСС/. Международный кинофестиваль SIFFA (Sochi International Film Festival & Awards) пройдет в Сочи в пятый раз с 3 по 7 ноября 2020 года. В этом году параллельно с кинофестивалем пройдет музыкальный фестиваль "Ирида", говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

"С 3 по 7 ноября курорт примет Сочинский международный кинофестиваль, фестиваль "Ирида SIFFA-2020". При его проведении организаторы планируют соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Приглашение посетить фестиваль уже получили многие звезды мирового кинематографа, в том числе британские актрисы Дэбби Арнольд и Ди Андерсон, а также продюсер короткометражной картины "Кожа" и фильма "Воспитательница" Стивен Мао. Международное жюри возглавит российский режиссер Владимир Хотиненко.

"В этом году будут реализованы и новые проекты. Например, мою особую гордость составляет музыкальный фестиваль "Ирида", который будет проходить параллельно с кинопоказами и основной фестивальной программой. Одним словом, мы следуем нашему главному принципу: что бы ни происходило, мы будем делать свое дело; культура и красота всегда спасали мир", - привели в сообщении слова президента фестиваля Любови Балаговой-Кандур.

Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии "Ирида" (Sochi International Film Festival & Awards - SIFFA) - российско-британский открытый международный кинопроект, который проводится дважды в год в Сочи и Лондоне. В марте из-за пандемии коронавируса Лондонский фестиваль не состоялся.

Кинофестиваль возник в 2016 году, объявленном в России Годом кино. SIFFA продвигает российские фильмы и их создателей на престижных международных кинофестивалях.