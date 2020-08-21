Премьера проекта дирижера Михаила Голикова состоялась на фестивале к 250-летию Бетховена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Премьера нового музыкального проекта дирижера Михаила Голикова Digital Orchestra by Golikov состоялась на международном онлайн-фестивале Classic@Home-BEE250VEN, приуроченном к 250-летию со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена. На платформе фестиваля зрители увидели запись Первой симфонии в исполнении оркестра, съемки прошли в Петропавловской крепости, рассказал ТАСС в пятницу автор проекта, российский дирижер Михаил Голиков.

"Место, которое мы выбрали для локации, в которой мы снимали эту Первую симфонию, оно, конечно, не случайно <...> Мы выбрали эту локацию - атриум Петропавловской крепости, атриум домика коменданта, потому что там прекрасным образом сочетается классический стиль архитектуры Санкт-Петербурга и современной архитектуры в виде перекрытого стеклом дворика, который нам, как зрителям, которые будут смотреть эту симфонию, лишний раз напомнит о том, как важна связь времен и культурного наследия нашего человечества и сегодняшнего дня", - сказал он.

В рамках фестиваля оркестр исполнит всего пять симфоний Бетховена. Так, 22 августа зрители увидят запись симфонии №3 в исполнении Digital Orchestra by Golikov.

Ранее ТАСС сообщал, что записи симфоний Бетховена проходят в разных локациях Петербурга: музыканты сыграли Симфонию № 6 (Пасторальную) в арт-пространстве Design district DAA, оркестр окружали огромные стога сена, передающие атмосферу композиции - гармонии человека и природы. Помимо локаций, менялся и состав оркестра, в записи принимали участие артисты Мариинского, Михайловского, Большого театров, Национального филармонического оркестра России, Международного оркестра "Таврический", Государственного симфонического оркестра Ленинградской области и других известных коллективов Петербурга и других регионов, а также зарубежные артисты.

Авторы Digital Orchestra в будущем планируют создать в рамках проекта образовательные программы. Проект предполагает развитие цифрового пространства для творчества и освоение онлайн-форматов в классической музыке.

Международный онлайн-фестиваль Classic@Home-BEE250VEN проходит 1-30 августа. За месяц 250 музыкантов из разных стран сыграют более 40 концертов. На площадке фестиваля зрители увидят выступления скрипачки Патриции Копачинской, скрипача Дайсин Касимото, пианиста Николая Луганского, а также итальянского камерного ансамбля Quartetto di Cremona и других исполнителей из США, стран Европы и Азии. В программу фестиваля вошли произведения разнообразных музыкальных жанров, в которых работал Бетховен.