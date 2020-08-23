В Нижнем Новгороде открываются восемь выставок номинантов "Инновации"

ТАСС, 23 августа. Выставочная программа "Инновация-2020", приуроченная к вручению одноименной премии в области современного искусства, начинает работу в воскресенье в нижегородском Арсенале - Волго-Вятском филиале Пушкинского музея. Сразу восемь выставок номинантов открываются в этот день, сообщила ТАСС руководитель отдела выставочных проектов Арсенала Алиса Савицкая.

"Выставочная программа премии "Инновация-2020" включает восемь персональных проектов художников-номинантов. Здесь есть и молодые авторы, и уже вошедшие в историю искусства классики, и художники, находящиеся на пике своей творческой карьеры. Пройдясь по залам Арсенала, вы получите восемь совершенно разных впечатлений", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что все пространства отличаются друг от друга: в одних представлены тотальные инсталляции, в других - строгие музейные экспозиции. "Каждый художник по-своему изучает и осмысляет окружающий его мир, превращая в искусство историю своей семьи, детские воспоминания, новые технологии, бытовые предметы и даже социальную работу. Уверена, что выставочная программа "Инновации-2020" никого не оставит равнодушным", - добавила Савицкая.

Выставочная программа занимает все 2 тыс. кв м экспозиционной площади Арсенала и объединяет проекты художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". Среди персональных выставок - "Фонтан всего" Ивана Горшкова. Это масштабная инсталляция, в которой авторские скульптуры и объекты соединены с бытовыми предметами и игрушками. Тотальная инсталляция "Диск (D:)" Данини посвящена 1990-м годам. Екатерина Муромцева представляет произведения, созданные ею совместно с жителями и сотрудниками домов престарелых. Проект "Когда цветы не отбрасывают тени" Анастасии Потемкиной посвящен отношениям человека и природы. Также открываются "Промзона" Павла Отдельнова, "Интерфейс происходящего" Дмитрия Морозова, "Почувствуй себя птицей" Владимира Козина и "ДОБ-2 - Добыча Обезьян" Ивана Чемакина.

Выставочная программа в Арсенале будет работать до 17 января 2021 года включительно. С проектами из других номинаций можно познакомиться на сайте премии и в каталоге.

О премии

Церемония вручения премии "Инновация-2020" прошла 21 августа. Ее концепция была разработана московским режиссером Андреем Сильвестровым. Учитывая ситуацию, сложившуюся из-за пандемии, он предложил совместить форматы онлайн и офлайн. Гости церемонии - номинанты, члены оргкомитета и жюри - стали участниками шоу, которое транслировалось в интернете в режиме реального времени.

В этом году члены жюри приняли решение разделить премию между всеми номинантами. По их словам, этот год стал трудным для всех, в том числе и для художников и кураторов, поэтому сейчас каждый нуждается в поддержке. Призовой фонд составляет 3 млн рублей. Внеконкурсные премии "За вклад в развитие современного искусства" и "За поддержку современного искусства" получили философ, теоретик и критик искусства Борис Гройс и издательство Ad Marginem.

Премия "Инновация" учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Миссия премии - поддержка авторов, работающих в области современного искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение к ним внимания широкой общественности. С 2019 года "Инновация" проводится в Нижнем Новгороде совместно с правительством области. В этом году премия проводится Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственным центром современного искусства.