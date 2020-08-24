Мацуев примет участие в фестивале "Территория мира - территория музыки" в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Территория мира - территория музыки" откроется в Калининграде на острове им. Иммануила Канта 3 сентября после завершения благоустройства территории, длившегося семь месяцев. В нем примет участие пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев, сообщила пресс-служба Кафедрального собора.

"3 сентября в 19:30 на острове Канта состоится открытие фестиваля "Территория мира - территория музыки". <...> ФГБУК "Росконцерт" и Кафедральный собор при поддержке Министерства культуры РФ представят большую концертную программу "Классика и джаз. Денис Мацуев и друзья". В ней примут участие народный артист России Денис Мацуев, а также Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные), Анастасия Мочалова (домра), победители телевизионного конкурса "Синяя птица" Анастасия Тюрина (балалайка), Ярослава Симонова (вокал), Софья Тюрина (саксофон)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фестиваль "Территория мира - территория музыки" традиционно проходит в Калининграде в конце лета и начале сентября и объединяет концерты и события на открытом воздухе, на острове Канта и в Кафедральном соборе. В участвуют известные коллективы, а также звезды мировой музыки. Организатором фестиваля является Росконцерт.

В этом году концерт посвящен открытию территории острова после его благоустройства. Строительные работы длились семь месяцев. Вместе с подготовкой проекта и согласованиями документации работы заняли более года, отметили в пресс-службе собора.

По данным областного правительства, в рамках благостройства в парковой зоне на острове им. И. Канта в Калининграде проложено более одного километра новых прогулочных дорожек. На центральной аллее расширены комфортные тротуары, использовано 110 тонн брусчатки. Убраны торговые палатки за собором и установлены современные павильоны, планируется обустройство детской зоны и 12 цветников. На всей территории смонтированы новые фонари и точки подсветки. В парке скульптур будет подсвечено порядка 30 памятных знаков и скульптур. Отдельно будет освещен Кафедральный собор.