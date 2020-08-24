Ансамбль донских казаков получит грант президента РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым пообещал поддержать Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.

Голубев напомнил, что в текущем году отмечается 450-летие служения донских казаков России и попросил главу государства включить ансамбль из Ростовской области в число ведущих коллективов страны, которые получат президентские гранты.

"Над этим тоже поработаем, соответствующее поручение я оформлю. Нужно, чтобы Министерство культуры, другие ведомства по другим вопросам все это отработали. Мы это, безусловно, сделаем", - сказал Путин.

По словам Голубева, ансамбль в 2021 году отметит 85-летие, артисты активно выступают как в больших городах, так и маленьких хуторах, селах.

4 апреля 1936 года решением президиума Азово-Черноморского краевого исполнительного комитета был создан Доно-Кубанский казачий хор в составе 50 артистов. С первых дней существования хор начал активную концертную деятельность по всей стране. Гастрольная жизнь не прерывалась и в годы Великой Отечественной войны. В 1970 году ансамбль возглавил Анатолий Квасов.