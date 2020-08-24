Спектакль "Капитал" завершил проект Театра на Таганке "Репетиции 2020"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьерный показ эскиза "Капитал" режиссера Надежды Кубайлат, основанный на труде Карла Маркса, стал завершающим на проекте Театра на Таганке "Репетиции 2020", передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала ТАСС Кубайлат, первоначально была идея сделать эскиз-трилогию, первая часть которого - "Происхождение видов" по Дарвину, вторая - "Капитал" по Марксу и третий материал, "Теория, которая изменила мир", не был выбран. "В итоге, когда мы собрались, начали репетировать, мы поняли, что "Капитал" - огромнейший материал, на котором стоит остановиться", - сообщила режиссер.

Она пояснила, что в эскиз вошли первые главы труда, в которых рассказываются его азы: "Получается, такая азбука "Капитала" у нас в эскизе заложена". Жанр проекта был определен как эскиз-лекция. Главный герой - лектор, профессор, его сыграл актер Театра на Таганке Василий Уриевский. "Он читает зрителю лекцию о "Капитале" Маркса, но у нас была цель сделать так, чтобы зрители увидели его и как личность", - поделилась Кубайлат.

Параллельно с лекционной частью эскиз дополнили джинглы из рекламы. Как пояснила режиссер, она попробовала рассмотреть рекламу - современное явление - в театральном пространстве. "В первых главах Маркс говорит о понятии товара. И, естественно, реклама крутится вокруг товара. Все, что связано с продажей, обменом, потреблением - это и есть реклама, которая является главным провокатором современного общества на потребление", - отметила она.

Проект "Репетиции"

В рамках проекта "Репетиции 2020" в течение августа прошли показы спектаклей "Белый шум" Галины Полищук, "Фандорин" Александра Созонова, "Кролики и удавы" Егора Матвеева.

Режиссерская лаборатория "Репетиции" проводится с 2015 года, ее цель - знакомство с молодыми режиссерами и поиск дальнейшего пути развития Театра на Таганке. Участники проекта в течение семи дней готовят эскизы спектаклей, которые затем показываются один раз.