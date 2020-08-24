В Сочи открылся музыкальный фестиваль Дениса Мацуева Crescendo

СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. В Сочи открылся музыкальный фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева Crescedo ("Крещендо"), который организован в формате опен-эйр на территории Олимпийского парка. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Образовательного центра "Сириус", который является одним из организаторов мероприятия.

"Сегодня стартовал музыкальный фестиваль народного артиста России Дениса Мацуева Crescedo в Сочи. Гала-концерт фестиваля стал первым событием летнего фестиваля "Сочи. Сириус" и первым на курорте музыкальным мероприятием после снятия режима карантина, введенного из-за пандемии коронавируса", - сообщили в пресс-службе.

В гала-концерте фестиваля приняли участие солист Московской филармонии, преподаватель Московской Государственной Консерватории Гайк Казазян, серебряный призер Международного конкурса имени Чайковского 2015 года Александр Рамм и финалистка шоу "Лучше всех" на Первом канале, победительница Открытого Всероссийского телевизионного конкурса "Синяя птица" Анастасия Тюрина. Ключевым событием гала-вечера стало выступление Дениса Мацуева вместе с Сочинским симфоническим оркестром. Знаменитый пианист исполнил Второй концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. Еще два концерта - камерной музыки и вечер джазовой музыки Дениса Мацуева - состоятся во вторник.

Концерты Crescedo проходят в рамках фестиваля "Сочи.Сириус". Всего в августе и сентябре запланировано 10 летних концертов на территории сочинского "Сириуса".

"Восстановление культурной жизни в Краснодарском крае в полном объеме и многообразии, несомненно, будет являться важной задачей предстоящих месяцев, однако потребует тщательной предварительной проработки и подготовки. Фонд готов включиться в процесс поэтапного возобновления концертной и фестивальной деятельности в Краснодарском крае. Подготовив и проведя ряд музыкальный мероприятий, при условии самого строгого соблюдения рекомендаций, направленных на предотвращения завоза и распространения COVID-19", - сообщил художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

Ранее Фрай сообщал, что для проведения концерта на территории Образовательного центра "Сириус" была построена специальная опен-эйр зона. 27-метровая конструкция, внутри которой оборудована сцена, расположилась на открытой площадке МЛА "Шайба" в Олимпийском парке. Новый подход к проведению мероприятий на открытом воздухе позволил соблюсти рекомендации Роспотребнадзора и обеспечить необходимую социальную дистанцию между публикой и участниками фестиваля.