Любимова заявила, что составление графика кинорелизов учитывает мнение сетей и прокатчиков

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минкультуры полагается на мнение прокатчиков и киносетей при формировании графика выхода фильмов в прокат, который в текущей ситуации аккуратно корректируется, сообщила журналистам во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова.

"График релизов он существовал всегда, нужно заблаговременно вставать на дату, и сейчас мы очень аккуратно это корректируем. Это бесконечная система. <...> Тут мы полагаемся на профессиональное авторитетное мнение наших прокатчиков и киносетей, даже больше, чем на наших продюсеров, потому что они маркетологически очень хорошо знают [как формировать график]", - сказала Любимова.

Некоторые релизы американских картин в отечественном прокате сейчас двигаются, отметила министр, чтобы составить график, комфортный для зрителей.

"Мы говорим, что решения должны быть коллегиальными, решения должны приниматься и российскими продюсерами, и дистрибьюторами, и сетями, и Минкультуры, и Фондом кино, они должны быть направлены на отрасль в целом. Мы должны все вместе принимать единые решения, которые позволят безопасно посещать кинотеатры нашим зрителям и вернуть эту традицию", - считает Любимова.