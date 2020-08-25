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Чулпан Хаматова сыграет жену исчезнувшего физика в драме "Невидимый мой"

Создатели запросили у Минкультуры поддержку в размере 40 млн рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Актриса Чулпан Хаматова сыграет главную роль в драме с элементами фантастики "Невидимый мой" о физике, который исчезает в результате неудачного эксперимента. Об этом на очной защите проектов в Минкультуры РФ рассказал режиссер Антон Бильжо.

"Это драма с элементом фантастики. Физик в результате аварии исчезает, но продолжает подавать знаки своей жене. <...> Фильм о личном выборе, вере, в эпоху, когда общество раздирает на части. Мы хотим снимать картину на пленку", - рассказал Бильжо.

В проекте снимутся Чулпан Хаматова и Владимир Мишуков. Создатели запросили у Минкультуры поддержку в размере 40 млн рублей, фильм будет создаваться при участии Польши.

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