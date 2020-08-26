Сериал "Живые мемории" по мемуарам деятелей культуры и истории представят в октябре

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Документально-анимационный сериал "Живые мемории", в основе которого лежат мемуары о России ее видных и малоизвестных деятелей, будет презентован в октябре 2020 года. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила одна из авторов проекта Ирина Разумовская.

"Живые мемории" - это сериал, где каждый эпизод будет длиной примерно 7-10 минут. Каждая серия - отрывок из книги, которую озвучивают известные артисты, 70% видеоряда каждой серии - авторская анимация, и музыка написана специально к каждой серии. <…> Весной этого года мы выиграли президентский грант. Мы находимся на завершающей стадии производства проекта "Живые мемории", он будет представлен в октябре", - сказала она.

Авторы проекта - команда Ktomy.media - Ирина и Михаил Разумовские. Премьера проекта состоится на YouTube-канале Ktomy.media. В проект войдут 10 эпизодов. Среди артистов, принимающих участие в озвучке, - народные артисты России Алексей Гуськов, Лика Нифонтова, Евгений Князев, Василий Бочкарев, заслуженные артисты России Анатолий Белый, Мария Смольникова, Кирилл Пирогов, Мария Шашлова, Галина Тюнина, актриса и певица Мириам Сехон.

Так, Евгений Князев представил мемуары князя Георгия Львова. "Я прочитал историю известной личности - князя Георгия Львова, который незаслуженно забыт. Этот князь практически пять месяцев правил страной, потом был вынужден эмигрировать. Человек, который служил своему отечеству, доживал в эмиграции. В главе, которую мне предложили прочитать, были детские воспоминания о его патриотических чувствах к России", - отметил он.

Видеоряд к каждому эпизоду был создан ведущими художниками анимации. Как пояснил Михаил Разумовский, у авторов проекта была цель показать разное видение, художественное высказывание и интерпретацию материала. Музыка же была написана одним современным композитором Кириллом Парастаевым. "Две серии остались без музыки Кирилла. Одна посвящена отрывку из воспоминаний композитора Николая Карловича Метнера. Нам было важно не только открыть для сегодняшней аудитории имя Николая Карловича, но мы посчитали правильным, чтобы в серии звучала его музыка. <…> Еще в одной серии звучит музыка современного, востребованного кинокомпозитора Ивана Урюпина, который подарил нам очень подходящую для серии музыку. Это единственная серия, где звучит симфоническая музыка", - поделилась Ирина Разумовская.

Музеи-партнеры

Все эпизоды составят единый альманах, который будет показан в разных музеях России, связанных с героями и авторами отобранных мемуаров. Партнерами проекта выступили Музей истории Дальнего Востока (Владивосток), Абрамцево, Башкирский государственный художественный музей (Уфа), Государственный музей истории ГУЛАГа (Москва), Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник (Тобольск), Дом-музей Максимилиана Волошина (Коктебель). "Мы хотели подсветить разные точки на карте страны, зачастую это музеи, мемориальные дома-музеи, которые связаны с местами памяти героев тех воспоминаний, которые вошли в наш проект", - заметил Михаил Разумовский. Он добавил, что создатели представляют эти места для того, чтобы заинтересовать зрителя в их посещении после просмотра проекта.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, театра "Студия театрального искусства" под руководством Сергея Женовача. Планируется, что в декабре 2020 года пройдет финальное мероприятие проекта в "Студии театрального искусства". Десять артистов-участников онлайн-проекта выйдут на сцену в спектакле-читке. А 28 сентября состоится премьера альманаха "Живые мемории" в кинотеатре "Пионер".