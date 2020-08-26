Власти Чувашии планируют ежегодно направлять средства на покупку картин местных художников

ТАСС, 26 августа. Музейный фонд Чувашии будет ежегодно пополняться картинами местных художников, на эти цели власти региона намерены выделять по 2 млн рублей. Об этом заявила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела республики Роза Лизакова на встрече врио главы Чувашии Олега Николаева с руководителями и членами президиумов творческих союзов.

"Роза Лизакова рассказала, что в целях пополнения музейного фонда планируется ежегодно направлять порядка 2 млн рублей на приобретение произведений изобразительного искусства чувашских художников", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации главы республики.

По ее словам, в творческих мастерских сейчас хранятся работы высокого качества. "Они должны находиться в музеях", - процитировали министра в пресс-службе.

В республике также предлагается возобновить республиканский конкурс пьес с награждением победителей в двух номинациях, "Лучшая пьеса для взрослых" и "Лучшая пьеса для детей и юношества".

Планируется также провести республиканский конкурс на создание национальных музыкальных произведений, национальной оперы, национального балета. Победителям намерены выплачивать денежные премии.

В Чувашии на сегодняшний день действуют 13 творческих союзов.