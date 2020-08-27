На Поклонной горе в Москве открылся кинофестиваль "Будем жить"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ежегодный Московский кинофестиваль "Будем жить" открылся на всех площадках Москино и на Поклонной горе. В этом году количество зрителей пришлось ограничить в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, рассказал ТАСС в среду президент фестиваля, народный артист Евгений Герасимов.

"Организовать фестиваль было действительно непросто, но мы выполнили все требования, которые были установлены Роспотребнадзором. Пришлось уменьшить количество зрителей, а также организовать специальную рассадку в зрительных залах и подготовить медицинские маски для гостей. Стоит добавить, что это мероприятие ежегодно проводится на Поклонной горе, что позволяет привлечь внимание прохожих, которые могут познакомиться с новинками отечественного кино", - рассказал ТАСС президент фестиваля, народный артист Евгений Герасимов.

По его словам, в этом году для гостей фестиваля подготовили обширную концертную программу. Артисты театра и кино исполнили знаменитые военные песни. Среди них "Катюша", "Последний бой", "Где он, этот день", "Офицеры". Перед началом премьерного показа фильма гости послушали стихотворения военных лет и сделали памятные фотографии возле инсталляции с техникой Великой Отечественной войны.

Ежегодный московский кинофестиваль "Будем жить" продлится до 2 сентября. В этом году он приурочен к Дню российского кино и Году памяти и славы. Всего за неделю гости и жители Москвы смогут увидеть 31 картину, 11 из них - премьеры 2020 года. В программу конкурса вошли картины из игрового полнометражного, короткометражного, документального кино.

Первый показ

В этом году фильмом открытия стала короткометражная картина "Соня любит, Соня не любит". После показа состоялось обсуждение ленты, где гости узнали подробности у режиссера о задумке фильма, деталях и подборе актеров.

"Благодаря кинофестивалю первый раз смотрела короткометражную картину "Соня любит, Соня не любит". Трогательный фильм, который показывает беззаботное детство двух сестер, мечтающих о красивой кукле в одном из магазинов города. На мой взгляд отличная картина, которая учит нас тому, что нужно уметь принимать разные ситуации, которые случаются в жизни и не опускать руки, когда что-то идет не по плану. А еще тому, что важно делиться чем-либо не только с близкими, но и с окружающими", - рассказала москвичка Татьяна Федорова. Она добавила, что впервые посетила этот фестиваль и теперь планирует стать его постоянным гостем.

"Благодаря фестивалю у нас появилась прекрасная возможность встретиться после тяжелого периода пандемии. Кино снимается и делается в первую очередь для зрителей, а для меня это возможность увидеть работу своих коллег, порадоваться за них. В этом году я на фестивале как член жюри, в связи с этим на мне лежит двойная ответственность", - сказал ТАСС заслуженный артист РФ Максим Аверин.

Он добавил, что на данный момент у него нет любимой номинации на фестивале, однако актер планирует посмотреть все работы и сделать выбор не только как член жюри, но и как зритель.

Фестиваль проводится с 2011 года. В первые годы он представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016 года фестиваль включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве. В программе фестиваля было представлено 150 фильмов на 99 московских площадках.