Киностудия Горького осенью выпустит в прокат фильм о Зое Космодемьянской

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Киностудия имени Горького завершила работу над подростковой драмой "Светлячок" и фильмом-биографией "Страсти по Зое" о Зое Космодемьянской, их выход в прокат запланирован на осень. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"Подростковая драма "Светлячок" расскажет историю школьницы Светы Васильковой, которая недавно переехала в город из радиационной деревни и пытается преодолеть "зону отчуждения" в новом классе. Фильм-биография "Страсти по Зое" покажет путь легендарной Зои Космодемьянской от выпускного бала накануне войны до ее героической гибели 29 ноября 1941 года", - рассказали в студии. Обе картины сняты при поддержке Минкультуры.

По словам гендиректора Юлианы Слащевой, продюсерский центр Киностудии имени Горького уделяет большое внимание разработке новых проектов, планированию их продвижения и дистрибуции, в том числе на международном рынке.

"Мы значительно увеличиваем объемы и через шесть лет рассчитываем выпускать почти в десять раз больше игрового и документального кино, чем сейчас", - сообщила она ТАСС.

На данный момент почти завершена работа над молодежной комедией "Любовь без размера", главную роль в которой сыграла Светлана Ходченкова. Фильм создается совместно с кинокомпанией "Новые люди". В стадии разработки на студии еще двенадцать полнометражных игровых картин, а также шестнадцать документальных проектов. Среди них картина об истории кинотехники "Киногоризонты" и хроники экологической экспедиции волонтеров на остров Вилькицкого "Арктика. Очищение". Студия планирует в ближайшее время представить на фестивалях документальный фильм "Горянки" о женщинах Северного Кавказа. Готовится к выходу картина в screenlife-формате "На дистанции", которая покажет мир в разгар пандемии коронавируса глазами русскоязычных героев, живущих в разных городах Европы.