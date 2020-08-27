Российские кинокомпании претендуют на 260 млн рублей субсидий

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские кинокомпании, участвующие в конкурсе на субсидии, претендуют на 260 млн рублей, получателей планируют определить в сентябре. Об этом в четверг сообщила руководитель проекта по поддержке экспорта креативных индустрий АО "РЭЦ" Евгения Данильченко.

"В конкурсе участвуют компании на общую сумму более чем 260 млн рублей, это те, кто прошли первый этап. На данный момент проходит этап отбора в субсидии, которые позволят направлять деньги на маркетинг за рубежом и на адаптацию контента. Мы рассчитываем, что второй этап закончится на первой неделе сентября и дальше мы к концу сентября подпишем соглашение и переведем деньги всем, кто прошел конкурсный отбор", - рассказала Данильченко.

Данная программа была разработана для двух отраслей: IT и для отрасли контента. На субсидию правительством было выделено 300 млн рублей. "210 млн рублей можно будет использовать в сфере контента, 90 млн рублей могли быть направлены на поддержку проектов IT", - пояснила Данильченко. Одной из компаний, проекты которой участвуют в конкурсном отборе в субсидии, является анимационная студия "Паровоз".

Для того, чтобы принять участие в получении субсидии, компаниям необходимо составить прогноз и подтвердить его экспортными контрактами о том, на какую сумму они планируют продать этот контент за рубежом. "Из-за количества поданных заявок прогноз выручки через два года превышает коэффициент в пять раз, экспорт прогнозируется в размере 1,5 млрд рублей", - добавила Данильченко. Субсидии выдаются авансом, компания может ими распоряжаться в течение двух лет.

В июле правительство России утвердило правила распределения субсидий на продвижение экспорта кино. До 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации и до 30% - на IT-продукцию. Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актерам, разработку дизайна IT-сервисов.