Режиссер фильма "Цой" рассказал о реакции сына музыканта на сценарий

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель показывал сценарий фильма "Цой" родственникам музыканта, сын Виктора Цоя отреагировал на него неоднозначно, попросил изменить имена героев. Об этом автор картины рассказал на пресс-конференции в четверг.

"Сценарий девять лет официально существует, он был опубликован. Я действовал открыто, понимая, что нестандартный подход, что не будет актера, играющего Виктора Цоя. Сценарий мы дали, сценарий читал сын, отец. Реакция у сына была неоднозначная, были какие-то острые разговоры, не скрою, мы встречались с ним перед съемками, он попросил изменить имена", - сказал Учитель.

Он отметил, что финальную версию картины родственники пока не видели, сыну режиссер показал некоторые материалы, которые он также оценил "неоднозначно". Учитель уточнил, что фильм получил прокатное удостоверение и выйдет в российский прокат.

По словам Учителя, команда проекта перед началом съемок также встречалась с водителем "Икаруса", который живет в Латвии. "Мы приехали, во дворе стоял "Икарус", - он все еще водит "Икарус". Поначалу он был осторожен, но через полчаса уже улыбался. Он разрешил снимать, мы снимали на телефоны", - поделился режиссер. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.

21 июня лидеру группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой - водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном для Цоя ДТП.

Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. К разработке сценария Учитель приступил почти десять лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47".