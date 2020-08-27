Собянин открыл комплекс хранения реквизита театров и музейных фондов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл единый складской комплекс для хранения декораций и реквизита московских театров, а также фондов городских музеев на Калужском шоссе вблизи деревни Юрово в Новой Москве.

"Как мне подсказали коллеги, прошло всего лишь 110 лет после того, как Станиславский сказал, что театрам нужно место для хранения театральных реквизитов. Прошло, конечно, не 110 лет, а около трех лет, как этот проект существует в работе. Мне кажется, получилось место, которого в театральной Москве еще не было", - сказал Собянин.

По его словам, власти города активно занимаются реконструкцией, строительством новых театров. "За последние годы около 25 театров реконструировано, заново построено, но отсутствие такого современного хранилища снижало эффективность работы всех театров. Вам приходилось арендовать площади, тратить дополнительные деньги. Часть реквизита оставалась в театрах, занимая площади", - отметил мэр Москвы, общаясь с руководителями театров, среди которых были режиссеры Иосиф Райхельгауз, Дмитрий Бертман, Константин Богомолов и Ирина Апексимова.

Собянин рассказал, что в новом комплексе можно не только хранить театральный реквизит, но и ремонтировать его, для чего созданы специальные цеха. Кроме того, имеются контейнерные площадки, куда можно загружать реквизит и отправлять его в города проведения гастролей.

По словам режиссеров, в открытом комплексе конструкции списанных декораций можно использовать для создания новых. А Райхельгауз предложил в этом месте проводить театральные репетиции.

О комплексе

Решение о создании единого складского комплекса для хранения декораций московских театров было принято по итогам встречи Собянина с деятелями культуры в октябре 2017 года. Для строительства был выбран участок площадью 34 га на Калужском шоссе вблизи деревни Юрово, на котором уже завершено строительство пяти современных складских корпусов общей площадью 44,2 тыс. кв. м. Новые склады рассчитаны на эксплуатацию в течение нескольких десятилетий и обеспечивают надежное и безопасное хранение практически любых предметов театрального реквизита и музейных артефактов.

В ближайшее время в новый комплекс будут перемещены оборудование, декорации и реквизит 26 московских театров. Кроме того, до конца года сюда планируется переместить запасники Музейного объединения "Музей Москвы", включая коллекцию автомобилей, предметы крестьянского быта и фонд "Археология", Мультимедиа Арт Музея, включая образцы современного искусства, коллекцию фоторепродукций и выставочное оборудование.

Для временного хранения "мобильного" театрального реквизита (например, используемого в ходе гастролей) на территории складского комплекса создана открытая площадка вместимостью до 400 контейнеров.