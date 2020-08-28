"ВКонтакте" покажет эксклюзивное интервью с актерами фильма "Довод"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" покажет эксклюзивное интервью с двумя актерами фильма "Довод" Кристофера Нолана. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Актеры Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон дали эксклюзивное интервью проекту #VKLive о съемках экшн-триллера Кристофера Нолана "Довод". Они рассказали, что в фильме почти нет компьютерной графики, поделились, насколько сложно было разобраться в сюжете с временными парадоксами, а также вспомнили сцены, которые снимались в необычных локациях", - говорится в сообщении компании.

Интервью будет опубликовано 28 августа в 21:00 по московскому времени в официальном сообществе кинокомпании Warner Bros.

Картина Нолана "Довод" выйдет в российский прокат 3 сентября. Это научно-фантастический боевик о секретном агенте. Съемки фильма начались в мае 2019 года и проходили в семи странах: Дании, Эстонии, Индии, Италии, Норвегии, Великобритании и США.