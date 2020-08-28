БДТ откроет сезон 5 сентября и представит перенесенные из-за пандемии премьеры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова откроет новый сезон 5 сентября уже известной зрителям постановкой Андрея Могучего "Пьяные", а затем представит премьеры, перенесенные с весны из-за пандемии. Продажа билетов откроется 29 августа, сообщили в пятницу в пресс-службе театра.

"Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова откроет 103-й сезон 5 сентября 2020 года одной из своих самых популярных постановок - спектаклем Андрея Могучего "Пьяные" по пьесе Ивана Вырыпаева. 29 августа в 12:00 на официальном сайте БДТ и в театральных кассах Санкт-Петербурга стартует продажа билетов на спектакли БДТ, которые состоятся в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в театре, уже в начале сезона БДТ представит премьеры, которые назначили на прошедшую весну, но не смогли состояться из-за пандемии. В их числе заключительная часть театрального сериала Андрея Могучего "Три толстяка" и спектакль Яна Фабра "Ночной писатель" по дневникам художника. Также в сентябре зрителей ждет премьера постановки "Несолнечный город" режиссера и писателя Романа Михайлова.

"С 29 августа зрители смогут купить билеты на хиты современного репертуара БДТ - спектакли Андрея Могучего "Гроза", "Губернатор", первый и второй эпизоды театрального сериала "Три толстяка", спектакль "Слава" в постановке Константина Богомолова, "Волнение" в постановке Ивана Вырыпаева, оперу Александра Маноцкова "52" и многое другое", - добавили в пресс-службе.

В БДТ также отметили, что билеты будут продаваться в ограниченном количестве, чтобы обеспечить социальную дистанцию зрителей при рассадке.

Новый сезон в других театрах Петербурга

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинского театра, 238-й сезон откроется 7 сентября премьерой оперы Римского-Корсакова "Снегурочка". Александринский театр вступает в 265-й сезон под новым именем "Национальный драматический театр России" 30 августа. В воскресенье пройдут торжественные мероприятия для артистов театра, а также первое мероприятие со зрителями после более чем пятимесячного перерыва - круглый стол "Театр после изоляции: как будем выходить". Первый спектакль со зрителями - премьера Теодороса Терзопулоса "Маузер" - запланирован на 2 сентября.

Также объявил свои планы детский театр "Зазеркалье", который первым из музыкальных театров Петербурга откроет новый сезон 4 сентября, представив премьеру оперы Джузеппе Верди "Отелло". "Наряду с детским репертуаром, написанным специально для нас, мы осваиваем и классический репертуар, шаг за шагом приобщая юных зрителей к сокровищам отечественной и мировой оперы. Такой репертуарной политикой продиктовано наше обращение к опере "Отелло", над которой мы работали два года", - рассказал ТАСС художественный руководитель труппы, народный артист России Александр Петров.

Параллельно "Зазеркалье" продолжает создавать уникальный детский репертуар, привлекая композиторов из разных городов. Москвич Роман Львович создал для театра мюзикл "Муравьишка, или От рассвета до заката", а уральский композитор Анастасия Беспалова сочиняет музыкальное представление "Ай! Болит!". Войдет в репертуар труппы и мюзикл "Гиперболоид инженера Гарина", сочиненный петербуржцем Сергеем Плешаком-младшим. Кроме того, большим событием сезона станет проведение 7-16 сентября на сцене "Зазеркалья" всероссийского фестиваля спектаклей для детей и юношества "Арлекин", который соберет лучшие постановки со всей страны.