Центр Вознесенского в Москве открыл программу сотрудничества с посольством Литвы в РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Онлайн-показ спектакля Клайпедского драматического театра "Наш класс" в постановке Оскораса Коршуноваса открыл программу культурного сотрудничества Центра Вознесенского и посольства Литвы в России Connecting Cultures. Lithuania, передает корреспондент ТАСС.

"Нам радостно начинать программу с показа спектакля Оскораса Коршуноваса. Это одна из самых знаменитых личностей литовского театрального мира, он автор более 60 спектаклей, - сказал посол Литвы в РФ Эйтвидас Баярунас. - Мы рады, что нашли в Центре Вознесенского друзей, которые нас поняли. И получилась хорошая программа, которая сегодня начинается со спектакля "Наш класс" и будет продолжаться, будут другие спектакли, беседы, встречи".

Спектакль "Наш класс" основан на пьесе Тадеуша Слободзянека. Действие пьесы происходит в небольшом городке в конце 1920-х годов, в центре внимания 10 героев - польских и еврейских мальчиков и девочек из одного класса. Пьеса рассказывает об их жизни со школьных времен вплоть до современности, включая период Второй мировой войны. У 10 героев пьесы есть реальные прототипы, и события, описанные в пьесе, действительно происходили в польском городке Едвабне. Спектакль транслировался на литовском языке с русскими субтитрами.

Директор Центра Вознесенского Ольга Варцева поделилась, что совместная программа с литовским посольством является частью программы Connecting Cultures. "Нам понравилось делать такие короткие приключения в другие страны, показывая наиболее важные и интересные проекты в современном искусстве, литературе, театре, кино. В этом нам не обойтись без помощи посольств", - отметила она.

О программе

В рамках сотрудничества в Центре Вознесенского пройдет ряд публичных дискуссий и встреч с ведущими драматургами и режиссерами из Литвы. Например, состоится лекция авторов оперы-перформанса "Солнце и море (Марина)", которую представили на 58-й Венецианской биеннале современного искусства в литовском павильоне, одержавшем в том году победу. Авторы оперы - композитор и перформансист Лина Лапелите, режиссер Ругиле Барзджюкайте и либреттист Вайва Грайните - расскажут о взаимодействии театра и современного искусства, а также покажут фрагменты оперы-перформанса.

Помимо этого, посетители смогут принять участие в дискуссии с руководителями Клайпедского театра о создании и развитии театра в небольшом портовом городе. Пройдут также встречи с литовским композитором и художником, автором симфонических и камерных произведений, музыки для театра и кино Гинтарасом Содейкой, с композитором Фаустасом Латенасом, художником Адомасом Яцовскисом и другими. Будет организована программа показов фильмов литовских режиссеров-документалистов. Первый показ состоится 3 сентября, это будет фильм Линаса Микуты "Холодные уши".

Программа с Литовским институтом и посольством Литвы продолжает долгосрочный международный проект Центра Вознесенского Connecting Cultures, посвященный сотрудничеству российских и зарубежных культурных институций и самостоятельных авторов.