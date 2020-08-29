Выставка "Дальний Восток. Параллели и меридианы" открылась в Художественном музее Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 29 августа. /ТАСС/. Выставка работ студентов и преподавателей Дальневосточного государственного института искусства - всего около 80 экспонатов - открылась в Улан-Удэ в Бурятии. Об этом сообщила ТАСС в субботу министр культуры республики Соелма Дагаева.

"В нашем Художественном музее им. Ц. С. Сампилова открылась уникальная выставка "Дальний Восток. Параллели и меридианы", которая раскрывает дальневосточное изобразительное искусство во всей его многогранности и художественной глубине. В экспозицию вошли около 80 работ, благодаря которым можно увидеть красоту Дальнего Востока, в том числе виды нашей республики: преподаватели и студенты Дальневосточного государственного института искусств - молодые художники и признанные мэтры, прибывшие в Бурятию к открытию выставки, успели поработать на пленэрах в нашем регионе - на Байкале, в Тугнуйской долине", - сказала Дагаева.

На выставке представлена графика, живопись, предметы декоративно-прикладного искусства - их объединяет особый характер, связанный с историей дальневосточного региона, его географией и колоритом. Основная тема - жизнь у моря, жизнь первопроходцев и коренных малочисленных народов. "Думаю, многим жителям Улан-Удэ, республики интересно будет увидеть эти работы, это большое культурное событие", - сказал на открытии зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.

Выставка состоялась после заключения договора о сотрудничестве между Национальным музеем Республики Бурятия и Дальневосточным государственным институтом искусств, при поддержке компании "СУЭК" и Минвостокразвития. Дальневосточный государственный институт искусств - российское государственное высшее учебное заведение во Владивостоке, это первый в России вуз, объединивший три вида искусства - музыку, театр, живопись.