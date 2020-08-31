Большой театр не планирует повышать цены на билеты в 2020 и 2021 годах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) России не планирует увеличивать цены на билеты в этом и следующем годах вне зависимости от изменений в госсубсидировании. Об этом в интервью изданию Forbes сообщил генеральный директор театра Владимир Урин.

"Цены в Большой театр и так достаточно высокие. Мы понимаем, что покупательная способность у зрителей в период пандемии снизилась, люди стали зарабатывать меньше. Поэтому в любом случае не будем повышать цены на билеты. <...> В 2020-м и 2021-м цены на билеты поднимать не будем. А как сложится ситуация в 2022 году, сейчас невозможно прогнозировать", - сказал он.

Урин отметил, что далее ценовая политика театра будет зависеть от того, сколько будет стоить рубль, в каком он будет соотношении к курсу валют. "Сейчас практически со всеми нашими контрагентами мы ведем переговоры о необходимости снижения гонораров тех певцов, которые приезжают к нам", - рассказал гендиректор.

По его словам, правительство рассматривает возможность сокращения на 10% расходов на бюджетную сферу, в том числе на субсидию Большому театру. Если такое решение будет принято, театру "придется затягивать пояса" в 2021 году. "Надо думать об очень разумном и целесообразном расходовании средств. Порой в такой ситуации продюсеры тихонечко начинают поднимать цены на свой продукт. Скажу сразу твердо: мы подобного делать не будем", - подчеркнул Урин.

Ранее Урин сообщал, что финансовые потери Большого театра из-за непроданных во время пандемии нового коронавируса билетов составили 850 млн рублей. С учетом убытков от несостоявшихся гастролей в США, Японии и Европе ущерб составит более миллиарда рублей.