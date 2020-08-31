Знаменитые художники из России, Турции и Аргентины оформят фасады в центре Самары

ТАСС, 31 августа. Художники из России, Турции и Аргентины создадут муралы (произведение искусства, нарисованное на стенах зданий) на фасадах в центре Самары в рамках арт-проекта Samara Ground 2020. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

"1 сентября в Самаре будет дан старт арт-проекту Samara Ground 2020, в рамках которого создадут семь муралов на фасадах в центре города. Расписывать поверхности будут известные художники из России и других стран - Покрас Лампас и Егор Остров (Санкт-Петербург), Андрей Бергер (Москва), Рустам QBic (Казань), а также Арес Бадсектор (Ares Badsector, Турция), Малькольм Рокс (Malcolm Roxs, Аргентина). При этом самарским мастерам масштабных фресок также будет предоставлена возможность влиться в команду", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что общая площадь поверхностей, которые преобразят внешний вид областной столицы, составит почти тысячу квадратных метров. Большинство зданий располагается на улице Молодогвардейской, самой протяженной из старых самарских улиц, где новый облик получат четыре стены многоквартирных домов. Уже 1 сентября начнутся работы по подготовке к преображению стены дома на улице Ленинградской, здесь казанский уличный художник Рустам QBic представит два поколения в виде цветов: старика, который "уже увядает", и подростка, который "пока еще не раскрылся".

"В рамках арт-проекта предполагается открытая встреча художников с профессиональным сообществом, а также со студентами архитектурно-строительного университета, художественного училища. Торжественное открытие муралов в Самаре состоится 13 сентября, в День города", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что большая часть приглашенных художников прибудет в Самару 6 сентября, они сразу же приступят к работе. Проект проводится при поддержке департамента по взаимодействию с федеральными органами власти представительства Самарской области и администрации Самары.