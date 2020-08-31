Лето в Суздале завершилось премьерой концерта Шопена в исполнении Дениса Мацуева

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 31 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Alma mater: "Новые имена" в Суздале" завершился гала-концертом под открытым небом, в ходе которого состоялась мировая премьера концерта для фортепиано с оркестром № 2 Фридерика Шопена в исполнении Народного артиста России Дениса Мацуева и Владимирского губернаторского симфонического оркестра. Послушать живую музыку в последний день лета собрались несколько сотен зрителей, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль "Alma mater: "Новые имена" в Суздале" с участием юных звезд фонда и известных музыкантов открылся в Суздале 30 августа. Идея фестиваля родилась в 2017 году, когда в Суздальском кремле состоялся праздничный концерт, посвященный 25-летию летней творческой школы фонда "Новые имена", и с 2018 года он проходит в древнем городе каждое лето как результат многолетнего сотрудничества фонда, его президента и Народного артиста РФ, пианиста Дениса Мацуева и Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина.

"Дебюты все были здесь. И сегодняшний наш фестиваль не исключение, и ваш покорный слуга будет играть концерт № 2 Фридерика Шопена. Это первая проба пера, этот концерт я выучил во время карантина, время даром не терял, и именно задумал так, что в первый раз я его сыграю здесь, потому что это очень хорошая добрая традиция. После этого, как правило, эти произведения имеют долгоиграющие отношения с этой музыкой", - сообщил журналистам Денис Мацуев. Он отметил, что ранее с Владимирским губернаторским симфоническом оркестром состоялось несколько значимых для него премьер.

Тепло последнего вечера лета

Теплый последний вечер лета стал настоящим подарком для музыкантов и публики, которые собрались в амфитеатре ГТК "Суздаль". Именно на этой площадке более 25 лет проходят летние творческие школы фонда "Новые имена", выпускники которой выступают на сцене фестиваля. Несмотря на требования по соблюдению социальной дистанции, в амфитеатре собралось несколько сотен зрителей.

"Огромное счастье в очередной раз быть в очень особенном для меня и нашей команды месте. В этом году фестиваль Alma mater в нашем родном комплексе, где с 1993 года была и есть наша летняя творческая школа. Мы здесь шлифовали свое мастерство, мы здесь росли, варились в хорошем смысле слова в этой среде, атмосфере на фоне таких красот", - добавил Денис Мацуев.

Участниками гала-концерта также стали Гайк Казазян (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Игорь Федоров (кларнет), Екатерина Мочалова (домра), Ирина Поливанова (вокал) и юный пианист Елисей Мысин. По традиции выступление завершится джазовой импровизацией в исполнении Дениса Мацуева, Андрея Иванова (контрабас), Александра Зингера (ударные).