Зрителям фестиваля "Золотая маска" в Амурской области покажут семь спектаклей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Семь спектаклей подготовили организаторы фестиваля "Золотая маска", который пройдет в Амурской области с 1 по 17 сентября. Во вторник зрители в Благовещенске увидят постановку Московского художественного театра имени А. П. Чехова "Пролетный гусь", сообщила ТАСС руководитель региональных программ фестиваля Наталья Яневская.

"В Амурскую область мы привезем семь спектаклей, некоторые из них будут показаны дважды. Мы посетим не только Благовещенск, но и города Белогорск, Тынду и Зею. Всего 15 показов. Сегодня фестиваль откроет спектакль Московского художественного театра имени А. П. Чехова "Пролетный гусь", - сказала Яневская.

Зрители также увидят спектакли "Шербурские зонтики", "Материнское поле", "Обещание на рассвете", "Пигмалион" и другие. Все постановки, которые привезли в регион, ранее были номинированы или стали лауреатами Национального театрального фестиваля "Золотая Маска", принимали участие в специальных проектах фестиваля.

В программе фестиваля также запланированы мастер-классы по сценической речи и сценическому движению, лекции о современных тенденциях российского театрального искусства, театральном маркетинге для специалистов. "Сегодня прошли первые мастер-классы для артистов драматического театра и театра кукол. Педагоги проведут серию уроков также и для студентов Амурского колледжа культуры и артистов драматического театра в Тынде. Занятий будет много, рассчитаны они на небольшие группы", - отметила Яневская.

Фестивали "Золотой маски" проводятся в городах России с 2000 года. В их афише - спектакли-номинанты и лауреаты премии, постановки, заслужившие высокую оценку экспертов и широкой публики, прославленные театры. Проведение программы поддержано министерством культуры РФ, региональными органами власти. За 20 лет состоялось более 130 проектов в 46 городах от Архангельска до Южно-Сахалинска. В Амурской области фестиваль проводится впервые.