В усадьбе под Липецком планируют создать филиал Пушкинского музея

ТАСС, 1 сентября. Бывшая дворянская усадьба одного из основателей московского Музея изящных искусств (сейчас - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Пушкинский музей) Юрия Нечаева-Мальцева в селе Полибино под Липецком может стать филиалом Пушкинского музея. Такая мера поможет отреставрировать усадьбу и включить ее в туристические маршруты, рассказала ТАСС во вторник руководитель отдела культуры Данковского района Липецкой области Марина Галкина.

"Планируется создать филиал Пушкинского музея в селе Полибино Данковского района Липецкой области, где была усадьба первого исследователя Куликова поля и создателя первого в России музея Куликовской битвы Юрия Степановича Нечаева-Мальцева. К нам приезжала директор Пушкинского музея Марина Лошак, губернатор (Липецкой области Игорь Артамонов), сейчас прорабатывается соглашение о сотрудничестве - музей намерен принять участие в восстановлении усадьбы, сделать ее своим филиалом", - сказала Галкина.

Она добавила, что в селе Полибино создали туристический кластер "Шуховский", в который входит усадьба Нечаева-Мальцева и 45-метровая Шуховская башня, объект культурного наследия федерального значения. "В усадьбе Полибино находился первый музей Куликова поля, созданный Нечаевым-Мальцевым, недалеко от усадьбы есть захоронения воинов Куликовской битвы, в память о воинах в селе Березовке был построен храм Дмитрия Солунского", - сказала Галкина.

Галкина объяснила, что на территории усадьбы, которая была летней резиденцией мецената Нечаева-Мальцева, находится первая в мире гиперболоидная конструкция - башня инженера и архитектора Владимира Шухова. Позже Шухов использовал такие конструкции в зданиях Московского главного почтамта, Бахметьевского гаража, Киевского вокзала, башни для радиостанций на Шаболовке в Москве и других сооружений.

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина ведет свою историю с мая 1912 года, основан филологом и искусствоведом Иваном Цветаевым и меценатом Юрием Нечаевым-Мальцевым как Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете. Обладает одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства, хранит около 700 тыс. произведений разных эпох, от Древнего Египта и античной Греции до начала XXI века.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая, на месте битвы в 1996 году создан музей-заповедник "Куликово поле" площадью около 4 тыс. га. Первым исследователем Куликова поля был промышленник, меценат, обер-прокурор Синода Юрий Нечаев-Мальцев. В 1848 году он установил на Куликовом поле мемориальную 30-метровую колонну-памятник, а в своей усадьбе в Полибино под Липецком создал первый в России музей Куликовской битвы.